1-0. Jordania sorprende a Arabia Saudí y peleará por su primera Copa Árabe con Marruecos

De esta manera, el equipo jordano peleará por su primera Copa Árabe, además, también será la primera vez que suba al podio del torneo, ya que su mejor posición fue la cuarta plaza lograda en la edición de 1988, en la que ejercieron como anfitrión.

Asimismo, de conseguir el trofeo, Jordania conseguiría el primer gran título en su palmarés, que cuenta con dos Juegos Panarábicos (1997 y 199) y dos Copas de Jordania (1992 y 2022).

La primera parte del encuentro discurrió por un ritmo sosegado y estuvo ausente de grandes ocasiones de gol. Sólo un tímido disparo de Jordania engordó la estadística e impidió que ambos equipos se marcharan a vestuarios sin crear ni una opción de peligro.

El hambre por conseguir adelantarse en el marcador no pareció despertar en la reanudación, con los dos equipos manteniéndose excesivo respeto a la hora de atacar. Todo cambió en el minuto 66. El jordano Mahmoud Al Mardi, desde la izquierda, puso un gran centro y encontró la cabeza de Al Rashdan, que remató a la perfección entrando desde atrás y sorprendiendo a la defensa saudí para marcar el 0-1.

El tanto espoleó a Arabia Saudí, que sólo cinco minutos después realizó su primer lanzamiento a puerta en una gran ocasión del ex del Villarreal Salem Al Dawsari, tras una gran maniobra a la media vuelta que sacó de manera providencial y a contrapié el meta jordano Yazeed Abulaila. Ahí comenzó un asedio de los saudíes, entrenados por el francés Hervé Renard, que comenzaron a cargar el área rival, con los jordanos defendiendo muy atrás y esperando a la contra, con un activo Shararh, salido desde el banquillo, como principal amenaza.

En el minuto 87 llegó la mejor de los saudíes, pero el delantero Saleh Al-Shehri no acertó a rematar un centro cuando se encontraba sólo en el área pequeña. Así, Jordania disputará la final ante Marruecos, que cuenta con sólo un título en su haber, logrado en 2012.