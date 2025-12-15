3-0. Marruecos no da lugar a la sorpresa y jugará la final de la Copa Árabe

En un duelo igualado desde el inicio, Emiratos Árabes se mostró firme en defensa y solventó bien los primeros minutos del partido. Sin embargo, en el minuto 28, Karim El Berkaoui ganó la espalda al segundo palo tras un gran centro de Hamza El Moussaoui desde la izquierda, y cabeceó a la perfección para marcar el 1-0.

El tanto animó al conjunto marroquí, que tuvo una doble oportunidad en los minutos posteriores, con otro cabezazo del central Soufiane Bouftini, que se quedó muy cerca del segundo en el 35.

El paso por los vestuarios renovó los ánimos de Emiratos Árabes Unidos, que en los primeros compases de la segunda mitad se volcó sobre el área marroquí y obligó a hacer un par de grandes intervenciones del portero El Mehdi Benabid. En el minuto 52, el emiratí Bruno remató de cabeza al larguero tras la salida de un saque de esquina y rozó el empate.

A pesar de las embestidas, Marruecos consiguió aguantar el tipo y se mostró más sólido con el paso de los minutos. Con Emiratos volcada en la búsqueda de la igualada, Aschraf El Mahdioui culminó una contra en el 84 para poner el 2-0.

Ya en el tiempo extra, el veterano Abderrazak Hamdallah finalizó dentro del área una gran jugada iniciada desde la derecha para marcar el 3-0 y certificar el pase a la final de Los Leones del Atlas. Su rival saldrá del vencedor de la otra semifinal, la que disputarán Arabia Saudí y Jordania.