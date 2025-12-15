3-1. El Castellón enlaza ante el Mirandés su quinto triunfo y mira al ascenso directo

El Mirandés salió con líneas adelantadas y presión arriba para evitar la salida cómoda de un Castellón que aprovechó la primera oportunidad que tuvo. Una jugada colectiva permitió al francés Marc Doué plantarse en el área rival y con un golpeó suave con pierna izquierda adelantó a los 'orelluts' en el minuto 5.

Al Mirandés no le sentó bien el tanto y los nervios le hicieron conceder facilidades en defensa que a punto estuvieron de costarle el segundo gol. Primero lo evitó el portero montenegrino Igor Nikic, al sacar un golpeó en el interior del área de Mabil y, después, un disparo desde fuera del área de Sienra se fue desviado, por poco, cerca de la escuadra derecha.

En el tramo final de la primera parte el Mirandés se hizo con el control del balón y pudo empatar con un golpeo lejano de Thiago, desde 25 metros, que se marchó pegado al poste. Lo consiguió en el minuto 41 en un penalti de Doué sobre Petit en la internada del uruguayo en el área castellonense, que Carlos Fernández materializó con un disparo fuerte y seco a media altura.

El Castellón metió una velocidad más en el arranque de la segunda mitad y se volcó en campo rival hasta que un balón en largo de Barri al guineano Ousmane Camara permitió al guineano plantarse en la frontal del área en un mano a mano con Nikic al que superó con un lanzamiento raso para adelantar a los locales y poner el 2-1.

El partido se abrió y el Castellón de mayor presencia en el área del Mirandés. Camara pudo incrementar la ventaja con un disparo desde la frontal que se marchó cerca del poste derecho de Nikic.

Precisamente, Camara sentenció en la prolongación con una jugada personal en el área del Mirandés para anotar el definitivo 3-1, que alarga a siete la racha invicto del Castellón y le empuja a soñar con el ascenso directo, mientras el Mirandés vio cortada su mini racha de dos choques sin perder.

3. CD Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar (Tincho, min.66), Alberto Jiménez (Brignani, min.84), Sienra; Barri, Doué (Gerenabarrena, min.52); Mabil, Pablo Santiago (Suero, min.66), Calatrava y Markanich (Camara, min.52).

1. CD Mirandés: Nikic; Tamarit (Marí, min.84), Medrano, Juan Gutiérrez, Pica (El Jebari, min.68); Bauza, Thiago (Merino, min.76), Varela (Martín, min.68), Pablo Pérez (Cardero, min.68); Gonzalo Petit y Carlos Fernández.

Árbitro: José Antonio Sánchez (comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Mellot, Camara, Alberto y Doué en el Castellón y a Pica y Medrano por el Mirandés.

Goles: 1-0 Doué, min.5; 1-1 Carlos Fernández (p), min.41; 2-1 Camara, min.65; 3-1 Camara (90+1).

Incidencias: Partido correspondiente a la 18ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 9.074 espectadores.