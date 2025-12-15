Ansotegi admite que dirigir a la Real "es una oportunidad" y ve "con ganas" al equipo

"Conocía a muchos jugadores, por lo que ha sido muy fácil el inicio. Ellos son los protagonistas, y tienen que demostrar su mejor rendimiento para sacar esto adelante", ha asegurado el de Berriatua.

Antes de empezar con las preguntas, Ansotegi ha querido mandar sendos abrazos a Sergio Francisco y a Iosu Rivas, segundo de Sergio: "Llevaban muchos años en el club y les quiero mandar un abrazo a los dos", ha recalcado.

Tal y como informó el domingo el club, Ansotegi únicamente estará para el partido en Elda y ante el Levante: "El mensaje del club fue muy claro, por lo que estaré solo esta semana", ha señalado.

"Tengo que ver qué decir a los jugadores; son pocos días y tengo que darles dos o tres mensajes claros para ganar estos dos partidos", ha subrayado.

Ansotegi estuvo en el cuerpo técnico de Imanol Alguacil en su etapa en el primer equipo, y medio año después de la marcha del oriotarra, ahora será el primer entrenador, algo que, según ha reconocido, no se esperaba.

Su primer entrenamiento fue este mismo domingo y, según ha indicado, vio a un equipo "con ganas de trabajar y queriendo demostrar que puede jugar".

Los donostiarras se medirán este martes al Eldense, equipo de Primera Federación, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Anostegi augura que será "un partido duro". "Hemos visto jugar al Eldense, y es un equipo que saca muy bien el balón desde atrás. Tiene nivel, pero es verdad que la Real es un equipo de Primera División. Tenemos que demostrar en el campo esa superioridad", ha analizado.

"Lo más difícil en el fútbol es que la gente cree que tienes que ganar por ser de una categoría superior", ha añadido. Sobre el Pepico Amat, campo del Eldense, ha indicado que estará "en perfectas condiciones" y que eso "no es una excusa".

En cuanto a las bajas, Ansotegi no podrá contar con Rupérez, Óskarsson, Yangel Herrera, Oyarzabal y Barrenetxea, y Sadiq también es duda por molestias en el aductor, según ha apuntado el técnico.

Para compensarlo, los potrillos Lander Astiazarán y Arkaitz Mariezkurrena entrenarán este lunes con el primer equipo, y podrían entrar en la lista.

La Real ha acumulado 34 puntos en los últimos 35 partidos ligueros (divididos en dos temporadas), casi un curso entero con números de descenso.

"No sé cómo se le da la vuelta a esto, pero quiero que los futbolistas sean libres. Quizá algún jugador puede dar algo más, y en los días que yo esté quiero que los jugadores den todo lo que tienen para mejorar en lo colectivo", ha añadido.

En cuanto a la gestión del vestuario, ha explicado que "no cambia" cómo planificar un partido con el filial o con el primer equipo: "Voy a elegir los que creo que serán los mejores para el partido", ha agregado.

"He estado muchos años como jugador profesional, y sé que aquí lo importante es ganar. Todos los análisis que se hacen en la élite son en esa línea, y tenemos que trabajar y mejorar para ganar los duelos desde el inicio para acabar ganando el partido", ha concluido.