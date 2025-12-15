Carlos Fernández entra en zona noble de los goleadores de Segunda, que lidera Villalibre

Un séptimo gol que llegó de penalti, su segundo de pena máxima en este curso, y que le coloca a solo tres tantos del máximo goleador de la categoría, Asier Villalibre.

El delantero del Racing de Santander continuará una jornada más al frente de la clasificación de goleadores de la Segunda División, con diez dianas, pese a encadenar su segundo partido consecutivo sin marcar.

Una 'sequía' que no desaprovechó su compañero de equipo Andrés Martín para situarse a sólo un tanto del 'Búfalo' tras anotar el único gol del conjunto cántabro (1-1) en el encuentro que los de José Alberto López disputaron el sábado con el Leganés.

Un gol que permitió a Martín a auparse a la segunda plaza de la clasificación, igualado a nueve dianas con los jugadores del Almería Sergio Arribas y Adrián Embarba, que no lograron anotar en al presente jornada.

En el 3-1 del Castellón-Mirandés, el guineano Ousmane Camara marcó un doblete y alcanzó los cinco goles en liga, mientras que el francés Marco Doué sumó su tercero con el gol que abrió el marcador.

-- Clasificación tras la disputa de la 18ª jornada:

- Con 10 goles: Villalibre (Racing Santander).

- Con 9 goles: Embarba y Arribas (4p) (Almería); Andrés Martín (2p) (Racing Santander).

- Con 8 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña).

- Con 7 goles: Fuentes (Córdoba); Yeremay (1p) (Deportivo); Carlos Fernández (2p) (Mirandés); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (2p) y Gelabert (1p) (Sporting Gijón).

- Con 5 goles: Puertas y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Min-su (KOR) (Andorra); Camara (GUI) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); Martón (1p) (Eibar); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez y Chupe (1p) (Málaga).

- Con 4 goles: Jefté Betancor (Albacete); Villahermosa (Andorra); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Cala (1P), Cipenga (CGO) (Castellón); Matos (Ceuta); David Mella (Deportivo); Jorge Pascual y Alemañ (Granada); Enol (Huesca); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Adrián Niño (Málaga); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Iñigo Vicente (Racing Santander); Chuki (1p), Peter Federico (DOM) y Amath (SEN) (Valladolid).

- Con 3 goles: Chirino (NED) (Almería); Lautaro (URU) (1p); Mateo Mejía (COL) (1p) y Curro (2p) (Burgos); Doué (FRA), Jakobsen (DEN) y Suero (Castellón); Rubén Díez (3p) (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Arbilla (Eibar); Enrique Clemente (Las Palmas); Duk (CVE) y Diego García (2p) (Leganés); Jauregi (1p) (Málaga); Peio Canales y Sangalli (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 2 goles: Escriche, Jefté y Lazo (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal y Thalys (BRA) (Almería); Gael Alonso y Nieto (Andorra); Appin (FRA), Grego Sierra y Mario González (1p) (Burgos); Ocampo (URU) y Moussa (MAL) (Cádiz); Dalisson (Córdoba); Diego Collado, Paco Cortés y Ribeiro (BRA) (Cultural); Luismi Cruz y Stoichkov (Deportivo); José Corpas (1p) (Eibar); Faye (SEN), Sola y y José Arnáiz (Granada); Sergi Enrich, Sielva (2p) y Ntamack (FRA) (Huesca); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE), Diego García (1p), Alex Millán y Diawara (GUI) (Leganés); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Einar, Larrubia y Dani Lorenzo (Málaga); Rafa Bauza (Mirandés); Javi Castro (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Ochieng (KEN), Daniel Díaz, Peru Rodríguez (1p) y Jon Balda (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Soberón, Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 1 gol: Bonini (ITA), Alex Muñoz y Arnau (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta y Alex Calvo (Andorra); Florian Miguel (FRA), Atienza y Morante (Burgos); García Pascual, Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Dawda (MAU) y Roger Martí (Cádiz); Sienra (ARG), Barri, Mamah (NIG), Mabil (AUS), Douglas (BRA) (1p), Pablo Santiago, Alberto Jiménez y Brignani (ITA) (Castellón); Koné (CIV), Obeng (GHA), Youness (MAR), Konrad (USA), Zalazar, Marcos Fernández y Cristian (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Rubén Alves, Requena y Diego Bri (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic y Thiago Ojeda (ARG) (Cultural); Escudero, Samuele Mulattieri (ITA), Barcia y Quagliata (ITA) (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista, Adu Ares y Nolaskoain (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz, Oscar Naasei (GHA) y Lama (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Pulido, Kortajarena (1p) y Ángel Pérez (Huesca); Barcia, Pejiño y Manu Fuster (Las Palmas); Roberto López, Rubén Peña y Cissé (GUI) (Leganés); Lobete (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí y Varela (Mirandés); Gustavo Puerta (COL), Facu González (URU) y Maguette Gueye (SEN) (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa y Gorosabel (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA) y Jorge Delgado (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Bakis (TUR), Toni Moya, Francho y Tachi (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete).