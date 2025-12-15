El argentino Tadeo Allende, citado el 2 de enero para reincorporarse al Celta

No obstante, el director de fútbol del Celta, el mexicano Marco Garcés, no descartó una venta del futbolista antes de ese momento porque sus números en liga estadounidense han sido muy buenos.

“Rompió el récord de goles en un playoff y eso ha generado el interés de varios clubes. Inter Miami ya ha declarado su interés e hizo algún acercamiento, pero todavía estamos muy lejanos en cuanto a los números. Hay que esperar porque su ventana de fichajes es hasta marzo y tendremos que ser pacientes”, afirmó Garcés.

El que no regresará a Balaídos es el internacional estadounidense Luca de la Torre. Sin desvelar el nombre del club, el dirigente celeste avanzó que están “cerca” de llegar a un acuerdo para su traspaso.

“San Diego no hizo uso de su opción de compra y aparecieron varios candidatos de la liga americana. Ahora estamos cerca de llegar a un arreglo. No estamos hablando de una rescisión de contrato porque hay equipos que están dispuestos a pagar por él”, explicó.

Finalmente, el director deportivo del Celta dijo que le “encantaría” el regreso del internacional sub-21 Fer López porque es “un perfil” que se adapta perfectamente a lo que están buscando, aunque dejó entrever que su vuelta no es fácil por las pretensiones del Wolverhampton.

“Nosotros hemos manifestado nuestras intenciones, pero se ve difícil. Ellos invirtieron un buen dinero y fue hace muy poco”, recordó Marco Garcés.