El Barça pone a prueba su velocidad de crucero en su estreno copero ante el Guadalajara

Los azulgranas llegan al Estadio Pedro Escartín tras consolidarse en lo alto de la clasificación liguera, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y mirando de reojo al importante partido que tendrá cinco días después ante el Villarreal.

Y es que el objetivo del equipo del alemán Hansi Flick es sumar su noveno triunfo consecutivo en LaLiga el próximo domingo en El Madrigal y despedir el año dando un nuevo golpe de autoridad en el torneo de la regularidad.

Por eso, Flick dosificará a sus mejores hombres en Guadalajara, donde alineará de inicio a varios suplentes habituales como Christensen, Casadó, Bernal, Dro o Roony Bardghji y algún jugador más del filial como Jofre Torrents o Xavi Espart.

Tampoco estarán en el debut copero del conjunto catalán el centrocampista Pablo Paéz Gavira 'Gavi' y el atacante Dani Olmo, quienes siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, y el defensa Ronald Araujo, de baja por sus problemas psicológicos.

Con el polaco Wojciech Szczesny ya recuperado de la gastroenteritis que le impidió ir convocado en el último encuentro ante el Osasuna, la principal duda de Flick es quién defenderá la portería en la Copa.

Y es que Joan García es el titular indiscutible en LaLiga y la Liga de Campeones, pero en el torneo del KO el entrenador teutón cuenta también con el alemán Marc-André ter Stegen, ya recuperado de la lesión lumbar que le ha tenido cuatro meses y medio de baja.

Por su parte, el Deportivo Guadalajara afronta con ilusión una eliminatoria en la que intentará ponerle al Barça las cosas difíciles con la ayuda de su afición, que prácticamente llenará el Pedro Escartín, cuyo aforo ha sido ampliado a 8.500 asientos con la instalación de gradas supletorias para los no abonados.

El entrenador, Pere Martí, ha explicado que van a "intentar defender bien" durante un partido "en el que pueden pasar muchas cosas" y por ello, ha animado a sus jugadores a "estar preparados", porque no descarta la sorpresa. "No seríamos ni los primeros ni los últimos que damos una campanada de estas", ha apostillado.

Martí, que ha convocado a toda la plantilla para esta tercera ronda de la Copa, se ha mostrado convencido de que la afición "va a ser un jugador más" en lo que ha calificado de "fiesta" y "premio" para su equipo.

Por su parte, el capitán del Deportivo, Javier Ablanque, ha destacado que "enfrentarse al Barcelona, un equipo top del mundo, es el sueño de cualquier jugador de fútbol" y ha confesado que le gustaría medirse este martes a Robert Lewandowski.

Guadalajara: Zarco; Ablanque, Gallardo, Neskes, Toño Calvo, Unax, Tavares, Víctor, Julio Martínez, Pablo Múñoz y S. Mendes.

Barcelona: Ter Stegen o Szczesny; Jofre, Christensen, De Jong, Espart; Casadó, Bernal; Roony, Dro, Rashford; y Ferran.

Árbitro: César Soto (Comité de Castilla-León).