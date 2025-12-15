El delantero Luis Ramos ficha por Alianza Lima para el 2026

"Un nuevo capítulo comienza. Luis Ramos ya es Blanquiazul. Trabajo y corazón para lo que viene", expresó Alianza Lima al compartir una fotografía del jugador en su cuenta de la red social X.

Ramos fue contratado este año por el América de Cali, con el que disputó la liga colombiana y la Copa Sudamericana.

Fue convocado a la selección peruana en 2024, tras una brillante campaña con Los Chankas en 2023 en la que fue declarado el mejor jugador de la segunda división, y jugó siete encuentros con la bicolor por las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026.

Alianza Lima quedó tercero de la liga con 65 puntos, por detrás del Cusco que logró 67 y lejos del Universitario, su eterno rival, que ganó el campeonato con 79 unidades.

