El Sporting presupuesta unas pérdidas cercanas a los cuatro millones de euros

Los accionistas presentes, con el Grupo Orlegi como representante del paquete mayoritario de acciones, aprobaron las cuentas del pasado ejercicio, correspondiente a la temporada 24/25, así como los presupuestos de la campaña en curso, que prevé un volumen de ingresos cercano a los 23 millones de euros, ligeramente superior a los del último balance.

El presidente del consejo de administración del Sporting y del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, lideró la Junta y marcó el objetivo de "ascender a Primera División" para el club asturiano.

"El Sporting es un club de Primera por lo que se percibe de su afición, pero lleva muchos años viviendo en Segunda y eso hace complicado el reto", afirmó Irarragorri al evaluar la exigencia del club, con el foco en el presente y "sin pensar en la jornada 40, porque nos perderíamos y no lograríamos los objetivos".

En ese sentido, el foco del ejecutivo mexicano se puso en "cimentar la situación del club, no solo para ascender, sino para luego poder establecerse y permanecer".

Uno de los ejes para lograrlo pasa por la cantera, algo "fundamental" a criterio de Irarragorri, que señaló que "la gente en Gijón debe sentirse orgullosa de Mareo".

El mexicano hizo referencia en diferentes ocasiones a la situación de las instalaciones rojiblancas, a las que destacó como "referencia mundial" y reconoció que, tres años después de unas sonadas declaraciones a su llegada, que ahora sí enviaría a sus hijos a formarse en Mareo.

En lo referente al primer equipo, Irarragorri mostró su "sintonía" con el técnico rojiblanco, Borja Jiménez, mientras que José Riestra, nuevo presidente ejecutivo de la entidad, destacó que ya trabajan con el cuerpo técnico las necesidades de cara al mercado de invierno, en el que necesitarán un par de refuerzos.

Por último, Irarragorri salió al paso de los rumores que apuntaban a una potencial venta del club y aseguró que no han tenido "ninguna propuesta de compra del club", por lo que descartó esa posibilidad.