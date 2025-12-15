El Sporting revive contra el Valencia la ilusión por la Copa en El Molinón

El azar ha vuelto a emparejar a Sporting y Valencia como ocurrió en los octavos de final de la temporada 2022-2023, cuando el conjunto de Mestalla venció en El Molinón a un equipo asturiano que estrenaba entrenador con Miguel Ángel Ramírez, apenas nombrado veinticuatro horas antes del choque.

En esta ocasión el contexto es bien diferente, con Borja Jiménez revitalizando las opciones del conjunto rojiblanco en Liga, con tres victorias consecutivas incluyendo la pasada eliminatoria de Copa ante el Mirandés a domicilio.

En aquel partido copero, el técnico abulense decidió rotar la totalidad del once con respecto a los jugadores que sumaban más minutos en Liga, una opción que está sobre la mesa para el encuentro de mañana, si bien no se descarta que haga una mezcla entre habituales titulares y suplentes.

No será hasta el mismo día de partido cuando el club ofrezca la lista de convocados, pendiente del estado de salud de diversos futbolistas por un virus que afectó a parte de la plantilla. Aun así se espera que el técnico del Sporting pueda contar de vuelta con Pablo García, recuperado de sus problemas de pubalgia y que apunta a la titularidad en el lateral izquierdo.

Así, Jiménez podría salir con rotación en portería, alineando a Christian Joel, y con una línea de cuatro en defensa conformada por Kevin Vázquez en el lateral derecho, el citado Pablo García por la izquierda, y Lucas Perrin y Kembo como pareja de centrales.

En la medular, Justin Smith y Manu Rodríguez ocuparían el doble pivote, mientras que las bandas serían para Oscar Cortés y Dani Queipo, sin descartar la presencia de un recién recuperado Dubasin necesitado de minutos.

En la delantera, dando descanso a los habituales, Jordy Caicedo y Amadou podrían volver a ser la pareja titular en la punta del ataque como ya sucediera en Mendizorroza ante el Mirandés.

El Valencia, por su parte, después de no encontrar premio en Madrid frente al Atlético, pese a su notable actuación en el Metropolitano, se desplazará a Gijón con buenas sensaciones pero también con el recuerdo de la reciente eliminatoria copera ante el Cartagena que se decidió en el minuto 120 para evitar los penaltis y con un ojo puesto en la Liga, en la que sigue demasiado cerca del descenso.

El objetivo es pasar de ronda y no sufrir. Y, si puede ser en el tiempo reglamentario, mejor. El Valencia, que acumula cansancio después de un mes de diciembre en el que va a jugar seis encuentros en 18 días y con jugadores que han estado ‘tocados’ por la gripe, tendrá que trabajar también el aspecto mental para que no vuelva a suceder lo que ocurrió en Cartagonova y dar una buena versión tanto en Copa como en el último partido de Liga ante el Mallorca el viernes.

Para el partido, Corberán recuperará a Luis Rioja, que no estuvo convocado el sábado por una gripe, y Diakhaby podría entrar en la convocatoria por primera vez después de su lesión muscular hace más de dos meses, sin embargo pierde al suizo Eray Cömert por molestias físicas que ya le afectaron ante el Atlético.

Tampoco estará, en su caso por sanción, el francés Baptiste Santamaría por sanción al haber sido expulsado en la anterior eliminatoria.Además, en la sesión vespertina el guardameta Dimitrievski ha trabajado ene l gimnasio y no saltó al césped.

El Valencia, como ya lo hizo en el último partido de Copa, saldrá presumiblemente con un once reconocible y sin apenas jugadores del filial, aunque el míster valencianista tendrá que gestionar bien los esfuerzos de sus jugadores para que lleguen frescos al siguiente partido de Liga que necesitan ganar para evitar acabar el año en puestos de descenso.

Sporting de Gijón: Christian Joel; Kevin Vázquez, Kembo, Perrin, Pablo García; Cortés, Manu Rodríguez, Smith, Queipo; Amadou y Caicedo.

Valencia: Dimitrievski o Arguirrezabala; Foulquier, Rubo o Tárrega, Copete, Jesús Vázquez; Ramazani, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Raba o Hugo Duro y Beltrán.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).