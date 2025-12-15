El Valladolid despide a Almada, Sisi toma el relevo de forma interina y busca entrenador

El equipo "está por encima de cualquier persona" y "no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio", ha argumentado Solares durante una rueda de prensa respecto al interés mutuo, confirmado por el propio Guillermo Almada, que el Oviedo, de primera división, ha mostrado por contratar sus servicios.

Tras perder este pasado domingo ante el Sevilla (4-0), el Oviedo ocupa la penúltima posición, se encuentra a cinco puntos del equipo que marca la salvación, y ha decidido prescindir de su entrenador, Luis Carrión, quien a su vez se hizo cargo del equipo cuando el pasado octubre fue despedido Velko Paunovic, artífice del ascenso.

El Oviedo, gestionado por el grupo mexicano Pachuca que encabeza Jesús Martínez, contactó horas después con el Real Valladolid para interesarse por su entrenador, el uruguayo Guillermo Almada, al que conoce por haberlo sido hasta el pasado verano del Pachuca, equipo al que clasificó para el Mundial de Clubes celebrado en junio y que dejó para sentarse en el banquillo del descendido Valladolid.

Almada, según ha explicado Solares, transmitió ayer al club su interés por escuchar la oferta del Oviedo, justo el mismo día en que el Real Valladolid perdió ante el Andorra (0-1) para ocupar la décima plaza de la segunda división, a tres puntos de los puestos de playoff de ascenso a primera y a cuatro del descenso a 1ª RFEF.

"Para mí, desde ese momento, dejó de ser nuestro entrenador. Ya no forma parte de la institución porque el Real Valladolid no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio", ha afirmado Solares, empresario mexicano que representa a la firma Ignite Sports, accionista mayoritaria de la entidad blanquivioleta.

En un principio, ha proseguido en su relato, "era algo inviable, pero hablamos con Almada y nos dijo que le gustaría escuchar al Oviedo, por eso está separado de sus funciones en el día de hoy (lunes), y el primer equipo ha sido entrenado por Sisi", ayudante de Almada, exjugador del Valladolid y extécnico de su cantera.

La dirección deportiva trabaja en la búsqueda de otro entrenador "en lo que se finiquita la salida de Almada", ha confirmado antes de referirse a él como "un extraordinario entrenador" con el se quería continuar.

"Pero él ha tomado sus decisiones. Hay otros muy buenos y alguno de ellos será considerado para ser el que dirija al Real Valladolid", ha añadido Solares, quien reconoció que lo sucedido les ha cogido a todos por sorpresa, incluida la plantilla.

El presidente ha insistido en que su cometido es el de "hacer respetar al Real Valladolid siempre", al tiempo que ha dejado claro que el vestuario "no está por una persona sino por la institución y portar este escudo debe ser un orgullo para todos los que estén en el club".

Durante esta semana, Sisi, exjugador blanquivioleta y técnico de categorías inferiores desde la campaña pasada, se pondrá a los mandos del primer equipo para tratar de sumar los tres puntos en Éibar este próximo viernes.

"Nos quedan veinticuatro jornadas en las que vamos a dar la vida por volver a Primera. Hay que sacar los puntos que vienen para lograr los objetivos y conseguir un entrenador que nos ayude a potenciar las cualidades que tenemos", ha concluido.