Fenwick Iribarren Architecs nombra a Carlos Muriel director general

Carlos Muriel reforzará así su estructura para afrontar una nueva fase de crecimiento dentro de grupo Egis y su división de arquitectura 10N. El nombramiento, informa la compañía, llega en el año donde el estudio celebra su 35 aniversario y "forma parte del plan estratégico de transición y crecimiento para fortalecer su organización, ampliar capacidades e impulsar el crecimiento internacional del estudio asegurando la continuidad del legado de tras la adquisición por Egis hace un año".

Mark Fenwick, cofundador de FIA, continuará vinculado al estudio, y según el estudio asegurará una transición fluida y acompañará la ejecución de los principales proyectos en curso, mientras que Javier Iribarren cerrará su etapa profesional en FIA el próximo 31 de diciembre, tras más de 35 años de liderazgo compartido.

Carlos Muriel es arquitecto y ha desempeñado cargos de alta dirección en estudios de arquitectura internacionales y empresas de diseño multidisciplinares como Studio Odile Decq, Studio PDP, Farrells, ATKINS y TYPSA. Aporta a FIA experiencia liderando proyectos singulares de gran escala en Reino Unido, Europa, Oriente Medio y LATAM.

Para Carlos Muriel "es un honor asumir la dirección general de FIA en un momento estratégico y emocionante del estudio. Mi compromiso es preservar el legado de Mark y Javier, fortalecer el talento del equipo e impulsar una etapa de expansión internacional y excelencia arquitectónica".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El valioso legado de sus fundadores Los cambios en el organigrama de FIA responden a un proceso de transición natural del grupo Egis, tras la contribución de Mark Fenwick y Javier Iribarren al posicionamiento nacional e internacional del estudio durante estos 35 años. En palabras de Mark Fenwick “tras 35 años de trayectoria excepcional, FIA inicia una nueva etapa llena de oportunidades. Con la integración en Egis y el liderazgo de Carlos, garantizamos que el espíritu innovador y la excelencia que siempre nos han definido continuarán evolucionando hacia el futuro.”

Por su parte, Javier Iribarren destaca que “ha sido un privilegio construir este estudio junto a un equipo extraordinario. Me voy con la satisfacción del trabajo hecho y la confianza plena en que Carlos y la estructura de Egis llevarán a FIA a nuevos horizontes.”

La arquitectura deportiva es una de las grandes señas de identidad del estudio Fenwick Iribarren Architects. Autor del 974 Stadium, el primer estadio desmontable y reutilizable del mundo hecho con contenedores de barco y que levantó la máxima admiración en el pasado Mundial de Qatar por su originalidad, flexibilidad y sostenibilidad, también proyectó otros dos estadios para esta competición: el estadio Al Thumama y el Education City. Además, FIA trabaja actualmente en el nuevo Estadio Nacional de Belgrado (Serbia), el primer “estadio jardín” de la historia, cuya fachada se desarrolla con cuatro “anillos” suspendidos por cables que incluirán zonas ajardinadas.

La amplia experiencia del estudio en el sector del diseño de estadios de fútbol se vio reflejada con el nuevo estadio del RCD Espanyol, ganador del Stadium Business Award 2010 al mejor estadio del año y del Mejor estadio de Primera División Española 2013. Actualmente, Fenwick Iribarren trabaja también en el proyecto del estadio Nou Mestalla del Valencia C.F., así como en el Estadio José Alvalade Sporting Clube de Portugal.