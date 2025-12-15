La AFA denuncia "ataque coordinado" del Gobierno de Milei

El reclamo de la AFA se dio mediante un comunicado que se publicó tras la denuncia de Bullrich y el inicio, días atrás, de investigaciones judiciales contra su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, a partir de denuncias de organismos estatales dependientes del Gobierno de Milei.

"Insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista", añadió el texto.

Tapia y Toviggino son investigados por sus presuntos vínculos con empresarios y financistas de quienes se sospecha están envueltos en casos de corrupción, en una causa por presunto caso de lavado de dinero por la cual durante la semana pasada se realizaron allanamientos en las instalaciones de 17 clubes argentinos y la propia sede de la AFA.

Este lunes, Bullrich denunció a ambos ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por corrupción y pidió sanciones disciplinarias en su contra.

Según la presentación de la senadora, la gestión de Tapia en la AFA presenta violaciones a "principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro".

En su comunicado, publicado horas después de esta denuncia, la AFA subrayó que prefiere "privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias" y agregó: "Nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos, poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien".

La tensión entre el Gobierno de Milei y la AFA lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.

"Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer las sociedades anónimas deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro", expresó al respecto el comunicado de la AFA.

La entidad, por otra parte, cuestionó con dureza al Gobierno de Milei y destacó la elevada cifra de empleos perdidos desde su asunción en diciembre de 2023 y la cantidad de fábricas y empresas que debieron cerrar sus puertas.