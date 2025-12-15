La 'Juve' se revaloriza un 18,51 % en bolsa tras el intento de compra de Tether

Las acciones del club turinés pasaron de los 2,34 euros del viernes a los 2,60 con los que cerró este lunes como respuesta al intento de compra de Tether, según datos de la Bolsa milanesa.

La empresa con sede en El Salvador y especializada en monedas virtuales anunció su oferta de compra el pasado viernes por la tarde, con el parqué ya cerrado.

La oferta fue de 2,66 euros por acción, según informaron los medios italianos, por lo que la compra hubiera significado un total de 1.100 millones de euros.

La subida en bolsa es consecuencia de la apuesta del mercado por una mejora de la oferta de compra de Tether.

Exor, el grupo financiero que controla el Juventus Turín y que está presidido por John Elkann, nieto del magnate Gianni Agnelli, rechazó el sábado la propuesta alegando que el club "no está en venta".

La oferta de Tether, compañía presidida por el italiano Paolo Ardonio, contemplaba no solo la compra de la totalidad de las acciones de Exor en la 'Juve', un 65,4% del total, sino el compromiso de una inversión de otros mil millones de euros en el club turinés en caso de cerrar la operación.

Elkann, de 46 años, es un Agnelli (familia propietaria históricamente del Juventus) con apellido estadounidense, nieto del magnate Gianni y primo de Andrea, ya expresidente del Juventus. Es, además, presidente ejecutivo de Ferrari y uno de los empresarios más importantes de Italia.

"La 'Juve' ha sido parte de mi familia durante 102 años. Es parte en el sentido más estricto de la palabra, porque a lo largo de un siglo, cuatro generaciones la han enriquecido, fortalecido, cuidado en tiempos difíciles y celebrado en tiempos felices", dijo en un mensaje en redes sociales de la 'Juve' como explicación al rechazo de la venta del club. EFE.