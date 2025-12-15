Los héroes del campeón Toluca levantan la mano para jugar el Mundial

"Voy a hacer todo para jugar el Mundial con mi país", dijo a los medios mexicanos Paulinho el campeón de los goleadores de los tres torneos de liga más recientes en México.

Paulinho rompió esta noche un empate 1-1 con el Tigres UANL con un gol de zurda en el minuto 52 para darle la victoria a su equipo, empatar la final y provocar la definición en serie de penaltis.

Desde los 11 metros los dos equipos llegaron empatados 8-8, tras 11 rondas; el campeón mundial argentino Ángel Correa falló por Tigres y Alexis Vega, que ya había convertido en su primer turno de penaltis, volvió a hacerlo para darle el triunfo a los Diablos.

Vega lleva más de mes y medio lastimado, pero hoy se infiltró, llegó al partido desde el banquillo y pateó con seguridad el gol decisivo del campeonato, después de lo cual levantó la mano para jugar el Mundial.

"Mi mente está en el Mundial; sé lo importante que es representar a mi país y trataré de recuperarme para ser tomado en cuenta y darlo todo", aseveró.

Con Paulinho y Vega, Toluca fue el equipo de mejor ataque en el Apertura y, al ganar el título, llegó a 12 estrellas, las mismas del Guadalajara, al que alcanzó en el segundo lugar de los máximos campeones de la liga, con cuatro cetros menos que América.

El entrenador argentino Antonio Mohamed sumó su quinto campeonato, dos menos que los más ganadores de títulos, Ignacio Trelles y el brasileño Ricardo Feretti.