Louzán: "El fútbol español vuelve a ser un equipo unido"

"Unión no es estar de acuerdo en todo. Entiendo la unión en el fútbol como lealtad, responsabilidad y trabajo conjunto por el bien de nuestro deporte. Solo podemos avanzar desde la palabra y el diálogo entre instituciones. Hemos abierto nuestras puertas a todos y hemos salido a conversar con todos. Acabó el tiempo en el que esta casa se comunicaba con otras instituciones clave para el fútbol español a través de burofaxes o denuncias en el juzgado", dijo.

Durante su intervención ante la Asamblea que la RFEF celebra este lunes en la Ciudad del Fútbol, Louzán consideró que ha hecho "un buen trabajo desde su llegada" y repasó los cambios adoptados, como la profesionalización de las competiciones, la comisión para la mejora del arbitraje y también el aumento de ingresos por derechos de televisión.

Resaltó que en la Supercopa de España se ha registrado un crecimiento del 70 % en el mercado doméstico y un 27 % en el mercado internacional y mencionó la encomienda a LaLiga para que comercialice los derechos de la Copa del Rey, que va a suponer una mejora económica de 4,4 millones de euros por temporada.

"Estos avances se han producido gracias a la vocación de la Real Federación Española de Fútbol por establecer alianzas estratégicas con protagonistas claves del fútbol español como LaLiga. El fútbol debe caminar de la mano. Y estos son los resultados", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Louzán también subrayó que la RFEF "ha recuperado su posición en los organismos internacionales", su incorporación al Comité Ejecutivo de la UEFA y la firma de un acuerdo de entendimiento con sus socios para la Supercopa de España, "lo que permitirá reforzar la presencia del fútbol español en mercados como el de Arabia Saudí".

En el apartado deportivo, el presidente se refirió al gran reto de país que es el Mundial 2030, que España lidera junto a otros cinco países de tres continentes, la renovación del seleccionador, Luis de la Fuente, el nombramiento de Sonia Bermúdez y el primer puesto del ránking FIFA que de las selecciones·

"Con toda la humildad, somos los mejores del mundo. Ahí están los resultados. Y ahí están los sueños que todos compartimos, como el de la segunda estrella en la Copa Mundial de este próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Eso, en el capítulo masculino. En femenino, aquí está nuestro trofeo de la Liga de Naciones. La selección española compite entre las mejores, pero especialmente, une e ilusiona a España", opinó.

Louzán adelantó un acuerdo con UEFA para celebrar la finalísima en marzo, "a la espera de la confirmación oficial"; consideró que "asociarse hoy con la Federación es una oportunidad, no un lastre" y sostuvo que "la estabilidad institucional genera confianza y la confianza atrae inversión".

"Cerramos el 2025 con un total de 18 nuevos acuerdos de patrocinio. Y os puedo anunciar que hasta 9 firmas más se unirán también en el primer trimestre del año al fútbol español, llegando a más de 89 millones de euros en ingresos de patrocinios para el año 2026", detalló antes de referirse a los mecanismos de control adoptados.

"Garantizan la transparencia y el buen gobierno en todos los procesos. La Federación llevaba demasiado tiempo sumida en el ruido", concluyó.