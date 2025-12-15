'Pacha' Espino, titular en el Rayo y Riquelme en el Betis

En el Rayo destaca también la presencia como máxima referencia ofensiva de Jorge de Frutos, que relega al banquillo a Sergio Camello pese a la ausencia por lesión del brasileño Alemao.

El Rayo Vallecano sale de inicio con Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín, Ciss; Isi, De Frutos, 'Pacha' Espino; y De Frutos.

El Betis, sin el congoleño Bakambu y los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, todos concentrados con sus selecciones para preparar la Copa África, se presenta en Vallecas con las novedades en su once de Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Marc Roca y Riquelme

El equipo sevillano juega con Vallés; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme y Cucho Hernández.

