Fútbol Internacional
15 de diciembre de 2025 - 16:15

'Pacha' Espino, titular en el Rayo y Riquelme en el Betis

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2394

Madrid, 15 dic (EFE).- El lateral izquierdo uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino es la principal novedad en el once titular del Rayo Vallecano mientras que en el Betis destaca la presencia de Rodrigo Riquelme, que sustituye al marroquí Ez Abde, concentrado con su selección para la Copa África.

Por EFE

En el Rayo destaca también la presencia como máxima referencia ofensiva de Jorge de Frutos, que relega al banquillo a Sergio Camello pese a la ausencia por lesión del brasileño Alemao.

El Rayo Vallecano sale de inicio con Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín, Ciss; Isi, De Frutos, 'Pacha' Espino; y De Frutos.

El Betis, sin el congoleño Bakambu y los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, todos concentrados con sus selecciones para preparar la Copa África, se presenta en Vallecas con las novedades en su once de Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Marc Roca y Riquelme

El equipo sevillano juega con Vallés; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme y Cucho Hernández.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy