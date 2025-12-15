Palmer descansará en el partido del Chelsea contra el Cardiff

"Palmer es un jugador que tiene que ser protegido porque aún no está disponible en este momento para jugar dos partidos en tres días", expresó el italiano en la rueda de prensa previa al duelo frente al Cardiff de los cuartos de final de la Copa de la Liga, competición que el club londinense no gana desde el 2015.

El inglés, que volvió a ser decisivo este fin de semana en la victoria ante el Everton este fin de semana al anotar el primer gol de los 'blues' en el minuto 21, solo ha podido jugar siete partidos esta temporada.

El mediapunta se perdió trece partidos por una lesión en la ingle y, cuando estaba cerca de reaparecer, sufrió un accidente en su casa, golpeándose el meñique contra una puerta, que no le permitió estar disponible contra el Burnley, Barcelona y Arsenal, y posteriormente se perdió el encuentro ante el Atlanta por problemas físicos.