Pellegrini: "Nelson Deossa nos puede aportar potencia al centro del campo"

Deossa, de 25 años, cumple su primera temporada en el Real Betis tras jugar la pasada campaña en el Monterrey mexicano. En Vallecas jugó su tercer partido como titular en la Liga española.

"Como muchos jugadores de Sudamérica ha tenido un periodo de adaptación, también ha tenido una lesión, y ahora está intentando agarrar su forma con cosas positivas, otras que le faltan, pero es un jugador que puede aportar potencia al centro del campo porque tiene un nivel importante. Lo que no sé es si irá al Mundial, eso es cosa de su seleccionador", dijo Pellegrini en conferencia de prensa.