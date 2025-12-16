Abel Hernández se despide de Liverpool luego de ser el goleador de la Liga Uruguaya

"Una etapa que nunca voy a olvidar por todo el cariño recibido desde el primer día que llegué a este club junto a mi familia. Belvedere se queda con una parte de mi corazón, sin ninguna duda. Los quiero mucho. Gracias, Liverpool", escribió el futbolista en su cuenta de X, donde compartió una fotografía celebrando un tanto con el Negriazul.

El equipo uruguayo informó de que Hernández no continuará jugando allí luego de que se venciera su contrato, por lo que el delantero se marchó libre.

Por el momento no se confirmó si continuará su carrera en un equipo del exterior o se quedará en Uruguay, donde podría volver a jugar en Peñarol.

Nacido en la ciudad de Pando en agosto de 1990, Hernández comenzó su carrera en Central Español y pasó por el Aurinegro en dos períodos: 2008-2009 y 2023.

También defendió al Palermo italiano, al Hull City inglés, a los brasileños Internacional y Fluminense, al mexicano Atlético San Luis, al CSKA Moscú de Rusia, al Al-Ahali de Catar y al argentino Rosario Central.

Campeón de América con Uruguay en el año 2011, el delantero de 35 años defendió a la Celeste en 29 encuentros en los que anotó once goles.

Jugó también otras dos ediciones de la Copa América, la Copa Confederaciones de 2013 y el Mundial de Brasil 2014. En el primero de estos dos torneos se convirtió en uno de los futbolistas que marcaron cuatro goles en un mismo partido defendiendo a Uruguay cuando la Celeste goleó por 8-0 a Tahití.

Este año, el delantero fue el goleador del Torneo Apertura con diez tantos y también el máximo anotador del Torneo Clausura con otros diez goles.

Estos, sumados a los que marcó defendiendo a Liverpool en el Torneo Intermedio, lo convirtieron en el goleador de la Liga uruguaya con 24 anotaciones.