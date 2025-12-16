Almeyda: "Afrontaremos con seriedad y ganas esta final"

Almeyda, en su comparecencia de prensa tras la sesión preparatoria que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, recordó que en la edición pasada el Sevilla cayó ante un equipo de LaLiga Hypermotion -el Almería- y subrayó a que ahora se miden "a un Primera, con un gran entrenador -su compatriota Eduardo Coudet- y con buenos jugadores, por lo que será duro".

El preparador bonaerense se refirió a la goleada del pasado domingo en LaLiga ante el Oviedo (0-4) y subrayó que la importancia que le dio fueron "los tres puntos, la manera de conseguirlos y también esa confianza para el grupo".

"Hay que saber que ése es el camino. Era importante darle un triunfo a nuestro público, porque desde 2024 no se ganaba un partido con esa tranquilidad", dijo Almeyda, al que también se le preguntó por la Junta de Accionistas del club que tuvo lugar el lunes y en la se debatió sobre la crisis institucional y económica de la entidad.

"La escuché. Como entrenador del Sevilla y alguien que jugó aquí, mi idea es la unión. En lo otro no entro, no me incumbe. También vi imágenes de las de antes. Me quiero involucrar, quiero ver lo que está pasando, qué piensan los accionistas. Estoy comprometido y por lo que han declarado ustedes -periodistas- ha sido positivo desde la comunicación, eso alegra a cualquier sevillista. Todos quieren al escudo y ésa es la idea, defenderlo. Siempre soy agradecido con el lugar donde estoy, me dan trabajo", relató.

De los objetivos que se plantea para la presente temporada, aseguró que "el equipo tiene unión en su vestuario, hay un compromiso global que va a llevar al Sevilla a salir de estos tiempos que no han sido como de costumbre", aunque puntualizó que él no programa "para dos meses, esto es fútbol" y que su "mente está puesta en la final de mañana".

También se refirió a los lesionados y afirmó que recuperan "a algunos jugadores y queda un día más" para ver la evolución antes del partido de Copa, pero resaltó que "el equipo que estará en cancha es el que se desea para que pase el turno".

Particularizó sobre algunos lesionados y dijo del extremo suizo Rubén Vargad que "ya está mucho mejor. Los plazos en este tipo de lesiones los van marcando el cuerpo del jugador y los doctores", y que lo quiere es tenerlo "rápido pero tampoco apurarlo", por lo que verán "su progreso durante estos días".

"Lo de Nyland es una pena y definiremos quién será el portero ante el Alavés", declaró en alusión al meta noruego, hasta ahora titular en la Copa, y del defensa Kike Salas avanzó que "sigue con ese dolor en el pubis" y que lo intentarán "tener lo más rápido posible, pero son ellos los que sienten".