Ceballos, por gastroenteritis, baja en un entrenamiento con diez ausencias

Estos tres últimos futbolistas arrastran molestias en los últimos días. Mbappé en la rodilla, Rüdiger y Valverde musculares, por lo que Xabi les quiso dar descanso este martes y apuntan a no jugar en Copa del Rey para no correr riesgos.

Tampoco contó Xabi en el entrenamiento con un Brahim Díaz que se marchó convocado con Marruecos para la disputa de la Copa África ni con un Ceballos que, por gastroenteritis, se unió a la lista de ausencias por lesión.

Carvajal, Trent, Militao, Mendy y Camavinga continuaron con sus respectivos procesos de recuperación. En total, diez ausencias. Una nómina de futbolistas de la que sale David Alaba. El austriaco entrenó con el grupo tras superar una sobrecarga muscular sufrida durante el parón internacional de noviembre con su selección.

Con estos condicionantes prepara Xabi Alonso un partido de Copa en el que no se puede permitir un tropiezo y plantear un once con condicionantes, en el que solo puede contar durante el partido con un máximo de cuatro canteranos a la vez, teniendo en cuenta que Franco Masantuono tiene ficha del Real Madrid Castilla.

Tendrán protagonismo los canteranos, y Xabi llamó para el entrenamiento de este martes a seis, cinco de ellos futbolistas de campo: el lateral izquierdo Víctor Valdepeñas, titular ante el Alavés el domingo en Liga; el central Joan Martínez; el lateral derecho David Jiménez; y los centrocampistas Thiago Pitarch y Jorge Cestero.