Duelo Coudet-Almeyda en el único cruce de Primera de dieciseisavos

El conjunto albiazul espera al cuadro hispalense después de poner contra las cuerdas en su feudo al Real Madrid y acabar con buenas sensaciones a pesar de la derrota (1-2).

Los de Eduardo 'Chacho' Coudet han demostrado durante la temporada que ganan enteros cuando juegan de locales y reciben el apoyo de su público.

Como hizo ante Getxo y Portugalete en rondas previas de la Copa, el técnico argentino variará a su once a pesar de jugar ante un equipo de la máxima categoría, si bien el grueso de los jugadores que aparezcan de salida son habituales durante los partidos ligueros.

Todo apunta a que la defensa que acompañe a Raúl Fernández, que tomará el relevo de Antonio Sivera en la portería albiazul, será la habitual de Copa, con Yusi, Moussa Diarra, Carlos Protesoni y el canterano Egoitz Muñoz en la banda derecha.

El centro del campo podría ser para Ander Guevara y Jon Guridi, que estarían acompañados en las bandas por Carles Aleñá y Carlos Vicente, goleador ante el Real Madrid, mientras que la zona más ofensiva será para Mariano Díaz y Toni Martínez, que jugarán en la doble punta de ataque.

Con este encuentro, la Copa vuelve a Mendizorroza después de casi dos años, cuando el Glorioso superó al Real Betis por 1-0 el 6 de enero de 2024, con la incógnita de la asistencia que haya en Mendizorroza, por la hora y porque los abonados tendrán que pagar entrada.

El último enfrentamiento entre ambos también se disputó en el estadio vasco en la quinta jornada de LaLiga de la temporada actual con un resultado favorable a los andaluces por 1-2.

El Sevilla viaja a Vitoria con la tranquilidad que le ha dado el contundente triunfo del pasado domingo ante el Oviedo (4-0), lo que unió al empate (1-1) en la anterior jornada de LaLiga en Mestalla ante el Valencia (1-1), situación que ha paliado en algo la dolorosa derrota anterior en el derbi frente al Betis (0-2).

En la Copa, torneo que los sevillistas han ganado en cinco ocasiones, el equipo tiene el curioso dato de remontarse hasta enero de 2021 para que una eliminatoria la disputarse como local y fue ante el Valencia (3-0), pero sin espectadores debido a la alerta sanitaria por el coronavirus.

Fue un año antes, en enero de 2020, cuando los aficionados pudieron acudir al Sánchez-Pizjuán para presenciar un partido de Copa, un Sevilla-Levante (3-1).

Los pupilos de Matías Almeyda quieren repetir el triunfo en la liga en Mendizorroza y hacer un pleno de éxitos frente al Alavés en la Copa, en la que ha superado la ronda en los dos precedentes históricos en los que se han medido.

Almeyda mantiene muchas incertidumbres sobre su alineación, ya que tiene a bastantes jugadores con mermas físicas, a los que se unen ahora las bajas de los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, convocados por su selección para la Copa de África.

Sí están disponibles otros dos delanteros que no estuvieron ante el Oviedo al estar sancionados, Isaac Romero y Gerard Fernández 'Peque', quienes también podrán jugar la cita de LaLiga del próximo sábado en el Bernabéu ante el Real Madrid.

Ocho fueron los que no pudieron jugar el domingo por lesión, los defensas Kike Salas, el chileno Gabriel Suazo, César Azpilicueta, el brasileño Marcao Teixeira y el francés Tanguy Nianzou, el extremo belga Adnand Januzaj, el extremo suizo Rubén Vargas y el meta noruego Orjan Nyland.

Los que más avanzados están en su recuperación son Suazo y Janujaz, mientras que a Kike Salas y a Rubén Vargas ya se les vio este martes con trabajos específicos individuales sobre el césped de la ciudad deportiva, aunque parece que a ninguno se les forzará para el partido de Vitoria.

Alavés: Raúl Fernández; Egoitz, Moussa, Protesoni, Yusi; Guridi, Guevara; Aleñá, Vicente; Toni y Mariano.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Juanlu, Peque, Agoumé, Alfon; e Isaac Romero.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité riojano).