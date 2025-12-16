Dumfries es operado del tobillo izquierdo y estará varios meses de baja

"Esta tarde, martes 16 de diciembre, Denzel Dumfries se sometió a una cirugía para estabilizar su tobillo izquierdo en la Clínica Fortius de Londres", informó el Inter en un comunicado.
"El carrilero neerlandés se someterá a un programa de rehabilitación en las próximas semanas", añadió el club, que no especificó tiempos de recuperación.
Sin embargo, este tipo de intervenciones requieren un tiempo de recuperación de alrededor de dos meses, por lo que podría volver a jugar a mediados de febrero o incluso principios de marzo.
Dumfries no juega desde el pasado 9 de noviembre, cuando se lesionó en un lance ante el Lazio. Tras varias semanas de rehabilitación y 7 partidos sin poder saltar al campo, jugador y club decidieron que pasar por quirófano era la mejor opción.
El Inter de milán podría acudir en el mercado de invierno a por un jugador que refuerce una posición en la que militan también el brasileño Luiz Henrique y el italiano Matteo Darmian.