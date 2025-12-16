El Barça viaja a París para sellar su pase directo a los cuartos de final

De hecho, las de Pere Romeu ya tienen la clasificación directa a cuartos virtualmente asegurada, incluso, las barcelonistas pasarían incluso perdiendo.

Y es que en esta sexta jornada -y que se disputará de forma unificada- los cuatro principales perseguidores de las azulgranas tendrían que ganar y deberían hacerlo todos con goleadas muy contundentes para evitar que las barcelonistas pasen directamente, algo muy probable.

Hasta aquí el recorrido del Barça ha sido prácticamente impoluto. Tricampeonas y vigentes subcampeonas, las catalanas solo han dejado escapar dos puntos en esta fase de liga, en un empate a uno en Stamford Bridge.

El resto de partidos han sido contundentes victorias –e incluso goleadas, como ante todo un Bayern de Múnich por 7-1- que han dejado claras las intenciones del equipo; pasar primero a la siguiente fase.

Por ello, buscaran una victoria ante un rival inédito y, también, una goleada para alejarse más en el 'gol average' con el segundo clasificado; el OL Lyonnes, con quien el Barça empata a puntos.

De esta forma, visitaran un rival al que nunca se han enfrentado antes pese a que sí posee algo de experiencia previa en Europa; llegó a una semifinal en 2013 y disputó la fase de grupos dos campañas atrás, ello, sumado a contadas participaciones en las rondas de clasificación.

El combinado francés, que la pasada temporada fue campeón de la Copa de Francia y terminó en la misma posición que ahora ocupa en la Ligue 1, ya está clasificado también para la siguiente ronda de Liga de Campeones.

Por ahora, las de Sandrine Soubeyrand son décimas sin posibilidad de ascender a las posiciones de cuartos directos, por lo que saben que, independientemente del resultado, disputaran el 'play-off' junto a otros siete equipos.

Algo que han logrado tras sumar dos empates, dos victorias y una sola derrota. Dos triunfos que ocurrieron en los dos últimos partidos, ante Benfica y Valerenga, dónde las parisinas consiguieron dos porterías a cero.

Con ello, Mylène Chavas, la guardameta, es una de las futbolistas clave del equipo, acompañada por el liderazgo de Océane Picard en la medular y las máximas goleadoras del equipo en la última línea: Lorena Azzaro y Clara Mateo.

Por su parte, las azulgranas, que no se han movido del liderato en toda la fase de grupos, siguen en cuadro de bajas. Si bien el pasado fin de semana recuperaron a Kika Nazareth en la parcela ofensiva, las barcelonistas siguen sin contar con Salma Paralluelo en la misma línea, tampoco Patri Guijarro ni Aitana Bonmatí en el centro del campo, así como tampoco con Ona Batlle en el lateral.

En el último choque liguero el pasado sábado, Romeu rotó en varias posiciones pensando en el choque europeo, y dio descanso total a futbolistas como Alexia Putellas e Irene Paredes, y dosificó los minutos a futbolistas clave como son las tres de ataque; Graham Hansen, Ewa Pajor y Clàudia Pina.

Así, después de su viaje a París, las azulgranas realizarán un último desplazamiento antes de terminar el año, este mismo fin de semana, en los octavos de Copa de la Reina a partido único, en Vitoria ante el Alavés.

Paris FC: Chavas; N’Dongala, Hocine, Greboval, Bogaert; Le Moguedec, Kaja Korosec, Picard; Garbino, Azzaro y Mateo.

Barcelona: Cata Coll; Aïcha, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Vicky López, Aleixandri, Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor, y Pina.

Estadio: Stade Jean Bouin (Issy-les-Moulineaux, París).