El chileno Suazo, Januzaj, Peque e Isaac, novedades en la lista de Almeyda para Vitoria

El entrenador argentino Matías Almeyda ofreció en la tarde de este martes una lista de veinticuatro jugadores para esta eliminatoria a encuentro único en Mendizorroza, a la que regresan Suazo y Januzaj, que se han perdido cuatro partidos -tres de Liga y uno de Copa- por sendas lesiones en el sóleo y el bíceps femoral de la pierna izquierda, respectivamente.

También vuelven a entrar en una citación del equipo sevillista el mediapunta Peque y el delantero canterano Isaac Romero, tras haber cumplido uno y dos partidos de sanción, respectivamente, por acumulación de amonestaciones en el caso del jugador catalán y por su expulsión con roja directa en el derbi del pasado 30 de noviembre contra el Betis.

Siguen en proceso de recuperación de sus dolencias el portero noruego Orjan Nyland, los defensas Kike Salas, César Azpilicueta, el brasileño Marcao Teixeira y el francés Tanguy Nianzou, y el extremo suizo Rubén Vargas, a los que se unen como bajas los delanteros nigerianos Chedira Ejuke y Akor Adams, convocados por su selección para la Copa de África.

Almeyda también ha llamado a ocho jugadores del filial, de los que siete ya fueron citados para el partido ganado el domingo al Oviedo (4-0): el meta Alberto Flores, los defensas Íker Muñoz, Castrín y Oso, el medio Manu Bueno, el extremo Miguel Sierra y el delantero Álex Costa, con el único cambio del portero Rafa Romero por el argentino Loren Luchino.

La lista del Sevilla la integran los porteros Odysseas Vlachodimos, Alberto Flores y Rafa Romero; los defensas Carmona, Juanlu, Cardoso, Ramón Martínez, Castrín, Iker Muñoz, Suazo y Oso; los centrocampistas Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Mendy, Jordán, Sow y Januzaj; y los atacantes Miguel Sierra, Alfon, Peque, Alexis, Isaac y Álex Costa.