El escorpión de la mexicana Ovalle, premio Marta

Ovalle, nacida hace 26 años en Aguascalientes, es la segunda ganadora del premio que lleva el nombre de la leyenda brasileña, y, con su diana, consolidó el triunfo de su equipo por 2-0.

La mexicana recibió el pase de Jenni Hermoso, acomodó el cuerpo y mandó el esférico al ángulo superior izquierdo con un remate de 'escorpión'.

El gol de Ovalle, cuyo fichaje en agosto le costó al Orlando Pride 1,1 millones de libras, fue el elegido entre los otros diez seleccionados dentro del periodo del 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.