El premio a la afición, para los seguidores del Zakho iraquí

La hinchada del club iraquí concitó la atención mundial cuando, previamente al partido de la Liga de las Estrellas del país contra el Al-Hudood el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo, que fueron recogidos y donados a niños con enfermedades.

“Lanzar juguetes infantiles dentro del estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar, reconocido por la comunidad deportiva de Kurdistán, Irak y Asia”, señaló el club en un comunicado. “Nuestra afición es la columna vertebral del equipo y siempre llama la atención con sus actividades creativas. Esperamos que su apoyo continúe mientras nos esforzamos por alcanzar mayores éxitos”, apuntó.

El Premio a la Afición de la FIFA se creó en 2016 y reconoce la excepcional expresión de compromiso de un aficionado o grupo de seguidores, independientemente de su liga, género o nacionalidad. El premio también puede otorgarse por un momento o gesto que haya impactado al mundo del fútbol.

Los tres finalistas fueron seleccionados por un panel compuesto por leyendas de la FIFA y expertos en fútbol y el ganador se decidió mediante votación pública en el sitio de internet del organismo.

Los otros dos aspirantes eran Alejandro Ciganotto, seguidor del Racing de Avellaneda, y el español Manuel Cáceres, 'Manolo el del Bombo', fallecido a los 76 años.