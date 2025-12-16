El Rayo Vallecano descarta una lesión grave de Jorge de Frutos

El Rayo respira aliviado al confirmar que no perderá a su jugador durante mucho tiempo como se creía al principio, nada más sufrir la lesión en el partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

De Frutos se lesionó en un lance del juego con el defensa brasileño del Betis Natan Bernardo de Souza y, tras un mal apoyo después de un salto en la pierna derecha, se quedó tendido en el suelo. Con mucho dolor y sin poder apoyar la pierna, se marchó al vestuario acompañado por los médicos del equipo entre lágrimas.

Los gestos de dolor del jugador y las palabras de Íñigo Pérez en conferencia de prensa, donde declaró que la lesión "no" tenía "buena pinta", alertaron al rayismo, pero el primer síntoma de alivio llegó cuando el jugador se marchó del estadio por su pie. Unas horas después, en la mañana de este martes, fue sometido a las primeras pruebas médicas, que descartaron una lesión grave.

A la espera de conocer el alcance exacto de la lesión, lo que parece evidente es que el jugador segoviano no estará esta semana ni contra el Drita de Kosovo en la Liga Conferencia ni frente al Elche en el último partido de Liga del año. Después llega el parón liguero y unos días de vacaciones para los jugadores del Rayo que seguro que le vendrán bien para irse recuperando.

Este contratiempo le llega a Jorge de Frutos en su mejor momento deportivo. Es una pieza muy importante en el Rayo de Íñigo Pérez, lleva marcados seis goles en 23 partidos este curso y está contando con la confianza del seleccionador español, Luis de la Fuente, en las últimas convocatorias, llegando incluso a debutar con la 'Roja' el pasado 7 de septiembre frente a Turquía.