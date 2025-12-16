El uruguayo Guillermo Almada, nuevo entrenador del Real Oviedo

El Real Oviedo activó el domingo por la tarde la opción Almada, poco después del 4-0 sufrido en Sevilla y de la destitución de Luis Carrión, llamando a un Real Valladolid que en un principio se mostró sorprendido, como así reconoció su copresidente Gabriel Solares, que apartó al uruguayo de su puesto mientras negociaba con el club azul.

Finalmente, dichas negociaciones llegaron a buen puerto. El club carbayón pagará al club pucelano por los derechos federativos del técnico y Almada, que tenía al Valladolid en décima posición de la Segunda División y que afrontaba su primera aventura en el fútbol europeo.

Debutará ahora en Primera a las órdenes de un Oviedo al que entrenará por primera vez esta misma tarde.

Almada, que firma hasta final de temporada, ganó varios títulos en México con Pachuca y es un hombre de la máxima confianza de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo.

El club azul ocupa el penúltimo puesto de Primera División, no gana desde hace dos meses y medio y lleva sin marcar gol los últimos seis encuentros de manera consecutiva.

Los carbayones, que con Carrión al frente no ganaron, suman 10 puntos y están a 5 de los puestos de permanencia.

El Real Oviedo tendrá cuatro días de trabajo por delante antes de recibir el sábado (Carlos Tartiere, 14:00 horas) al Celta, en lo que será el último partido del 2025 para los azules.