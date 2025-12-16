El Valencia presentará un presupuesto de 102 millones en la junta, pendiente de Kiat Lim

La junta de 2025, que se celebrará a partir de las 10 horas en Feria Valencia, llega después de que la de 2024 fuera suspendida por las protestas de accionistas y se pasara directamente a las votaciones de los puntos del día.

Esta junta será la primera que viva como presidente el hijo de Peter Lim, que fue nombrado en este cargo del consejo de administración en marzo en sustitución de Layhoon Chan después de formar parte de él desde 2022.

Se desconoce cómo será su participación, si será telemática o presencial, un aspecto por el que fue preguntado el técnico Carlos Corberán, que le restó importancia. “La forma de comunicarnos y hacer las cosas en el club no depende de la presencia física o no. La comunicación del CEO (Ron Gourlay) con la propiedad, mía con el CEO y mía con la estructura deportiva es diaria”, dijo.

La pasada campaña, el club presentó a sus accionistas un presupuesto de 99 millones de euros para la campaña 2024-25, unas cuentas que se han cerrado con un beneficio antes de impuestos de 2,2 millones de euros.

Según las cuentas que presentará la entidad, la deuda de club ha crecido de los 300 a los 382 millones, aunque se ha variado el plazo de la mismas y la deuda a largo plazo pasa a ser de 302 millones de euros.

Se espera que en esta junta los dirigentes del Valencia repasen la operación de refinanciación que ha llevado a cabo la entidad para afrontar la finalización de las obras del Nou Mestalla, que debe estar acabado en julio de 2027 y cuyas obras se reanudaron en enero.

La junta estará en parte marcada por la delicada situación deportiva del equipo, que marca la salvación empatado a 15 puntos con el Girona, que marca el descenso. Si el Valencia pierde este viernes ante el Mallorca en Mestalla, podría cerrar el año en puestos de descenso.