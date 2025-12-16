Emelec golea a El Nacional y en la última fecha buscará el cupo a la Sudamericana 2026

Los goles de Emelec fueron de José Cevallos, Romario Caicedo, Maicon Solís, con dos tantos, y otro más de Washington Corozo.

Emelec acumuló 55 puntos y para acceder a la Sudamericana deberá ganar la próxima fecha por goleada al Deportivo Cuenca, que tiene 56; pero, además, el Aucas que es segundo, con 58, tendría que perder por varios goles con Macará, que lidera el hexagonal, con 59 enteros.

Cevallos abrió la ruta de la goleada para Emelec, con un pase preciso desde unos 40 metros del juvenil de 16 años Luis Fragozo.

Caicedo concluyó otro letal ataque del local, tras asistencia de Luis Castillo. Solís anotó el tercero de cabeza, tras un centro de Corozo desde el tiro de esquina, y marcó otro gol gracias a un pase de Cevallos.

Corozo puso la guinda tras una asistencia de Caicedo y convirtió el quinto gol del Emelec, que cerrará la temporada en su visita este fin de semana a Deportivo Cuenca y El Nacional recibirá a Delfín.