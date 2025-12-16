Emiliano Martínez: "El partido contra España puede ser la final del Mundial"

El meta argentino fue uno de los invitados a un acto organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Londres para definir las metas y expansión de futuro de la federación argentina.

En el acto, el arquero fue preguntado por la Finalísima que su selección disputará en marzo en Catar contra España, campeona de la pasada Eurocopa.

"La Finalísima contra España puede ser una final del Mundial, es un entrenamiento y un gran título que queremos ganar", dijo el meta del Aston Villa.

"En la última Finalísima jugamos contra Italia en Wembley y sabíamos que ese partido puede ser perfectamente una final o una semifinal. Ahí vimos que teníamos nivel para el Mundial. España en marzo en Catar, en otra final en Lusail, pase lo que pase nos sentiremos preparados para el Mundial", destacó.

Durante la charla, en el Emirates Stadium de Londres, Dibu se definió como un "enfermizo en mejorar", reconoció que la Copa del Mundo de Catar no fue su mejor torneo con la selección y dio la clave para revalidar el título el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

"En este Mundial nos tienen que meter menos goles, es algo grupal. Los delanteros ganan partidos, pero la defensa gana títulos. Tengo unos defensas que son enfermos en eso, en mejorar", subrayó.

Preguntado sobre el futuro y esa Copa del Mundo de 2026, señaló que aún no puede ponerse a pensar en ello porque quedan muchos meses por delante.

"Me acuerdo que cuando fuimos a jugar a Catar y una semana antes estábamos jugando otros partidos. No puedo estar pensando ahora que tengo un Mundial en seis meses. Queda mucho", apostilló.