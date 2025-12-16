Emiliano Martínez: "La noche antes de Holanda estuvimos jugando al basket hasta las 2"

El meta argentino fue el invitado de lujo de un evento organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Londres para definir las metas y expansión de futuro de la federación.

Durante la charla, que tuvo lugar en el Emirates Stadium de Londres, el 'Dibu' reveló una anécdota que no había contado antes y es que varios de los futbolistas de la selección que dirige Lionel Scaloni se quedaron, la noche antes de los cuartos de final del Mundial, jugando al baloncesto hasta altas horas de la noche aprovechando las instalaciones de la universidad en la que se concentraban.

"Estuvimos hasta las dos de la mañana y el partido era al día siguiente a las 10 de la noche", comentó el argentino sobre la 'Batalla de Lusail', como se conoció el partido por el intenso partido entre ambos equipos que se saldó con triunfo albiceleste en la tanda de penaltis.

"Gané yo, que mido dos metros", dijo entre risas Emiliano, que también contó una anécdota con Leo Messi antes de la final contra Francia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estábamos en una sala con muchas personas y Leo nos dijo: 'esto no se nos puede escapar' y cuando Leo hablaba muy serio yo hacía chistes y todos sentados, y yo: 'ah, Leo no seas cagón, vamos a jugar como todas las finales' y se empezaron a cagar todos de risa porque estaban todos serios y yo de risas. También tengo el lado opuesto que antes de la charla de la final me largo a llorar y eso sirve para destensar y eso hace que el grupo esté unido", agregó el portero del Aston Villa.