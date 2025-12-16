Griezmann lidera un estreno sobre aviso en la Copa

El 17 de mayo de 2013 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el gol de Joao Miranda en la prórroga a centro de Koke Resurrección, el único futbolista que queda en la plantilla de aquel éxito a la actualidad, fue su último título de la competición, en la que ha sido semifinalista en los dos últimos cursos, eliminado por Athletic y Barcelona.

La ambición está ahí, partido a partido, como siempre insiste Diego Simeone, que se centra en el primer duelo advertido por la victoria del Atlético Baleares frente al Espanyol (1-0) y por lances pasados y sufridos en las primeras rondas del equipo rojiblanco.

En el 0-2 a última hora del pasado curso en Vic, en el 1-3 también en el tramo final en Cáceres, en el 1-3 al Lugo en 2023 y en el 1-3 al Arenteiro en 2022 salió vencedor, pero con apuros evidentes en todos ellos.

Y en otros dos se fue de la Copa del Rey: en la campaña 2020-21, cuando fue campeón de LaLiga, antes fue eliminado de la Copa por el Cornellá (1-0), y en 2019-20, un año antes, cayó en la prórroga contra la Cultural Leonesa (2-1).

Son los dos fiascos más ruidosos del Atlético de Simeone en esta competición, de la que, desde entonces, no se fía ni lo más mínimo el técnico argentino, que sale con un once plenamente integrado por el primer equipo, aunque con descanso para la mayoría de sus hombres del equipo tipo.

En plena competencia por la Liga, nueve puntos por detrás del líder antes de visitar el domingo que viene al Girona, en el duelo de este miércoles contra el Atlético Baleares no jugarán de inicio ni Jan Oblak ni Marc Pubill ni David Hancko ni Koke Resurrección ni Pablo Barrios ni Giuliano Simeone ni Nico González ni Julián Álvarez ni Alexander Sorloth, que serían titulares actualmente en cualquier otro encuentro, como posiblemente el domingo en Montilivi.

Tampoco están disponibles ni Alex Baena ni Marcos Llorente ni José María Giménez, que se recuperan de sus respectivas lesiones musculares. Tres encuentros de baja (cuatro con el de este miércoles) llevan ya Baena y Giménez. Por los seis va Llorente, desde su lesión en Getafe. Se pierde el séptimo.

Pero el potencial del equipo inicial que propondrá Simeone contra el Atlético Baleares, en el que sólo repetirá Nahuel Molina respecto al 2-1 al Valencia, está fuera de dudas, con un valor de mercado de 170 millones de euros, según la web especializada ‘Transfermarkt’.

En él hay diez internacionales, con tres campeones del mundo como Antoine Griezmann (también el máximo goleador de la historia del Atlético y el segundo mejor en este curso), Nahuel Molina y Thiago Almada, con dos campeones de América como Juan Musso y Molina y con un campeón de Europa como Le Normand, entre todos sus reconocidos méritos y carreras en el fútbol.

Clement Lenglet, 47 partidos con el Atlético en año y medio y titular recientemente contra el Barcelona o el Athletic, completará el centro de la zaga al lado de Le Normand, con Nahuel Molina por el lateral derecho y Javi Galán por el izquierdo. Galán no ha disputado ningún minuto en los trece partidos más recientes.

Mientras, en el centro del campo, Simeone dará recorrido a Johnny Cardoso, fichado este verano al Betis por 24 millones y necesitado de tiempo para su mejor versión tras dos lesiones, y Conor Gallagher, incorporado por 42 millones desde el Chelsea en 2024, además del citado Almada y Carlos Martín, ante una de sus contadas oportunidades.

También jugará Giacomo Raspadori. El internacional italiano, traído este verano del Nápoles, en el que fue decisivo para el ‘Scudetto’, ha jugado apenas 70 minutos en los últimos doce choques. Formará el ataque junto a Griezmann, crucial en el 2-1 al Valencia y el líder del conjunto rojiblanco en un duelo en Palma de Mallorca contra las sorpresas.

“Vamos a enfrentar a un equipo que ha hecho muy buen partido con el Espanyol. El Espanyol, en LaLiga, lo está haciendo muy, muy bien (es quinto), así que, más que eso, está clarísimo”, alertó Simeone sobre su adversario, que ya sabe lo que es eliminar a un equipo de LaLiga EA Sports.

Los blanquiazules dejaron fuera de la Copa del Rey al Espanyol en la anterior ronda (1-0) con un gran partido defensivo, alargando una dinámica positiva en el grupo 3 de la Segunda Federación que se truncó este fin de semana con su derrota por 3-1 ante el Terrassa.

Será una nueva fiesta para la entidad, que viene de disfrutar del triunfo ante el equipo catalán y ya colgó hace varios días el cartel de entradas agotadas, por lo que el Estadio Balear estará abarrotado de seguidores que tratarán de empujar a su equipo hacia una nueva gesta.

Para ello, el cuadro de Luis Blanco no podrá contar nuevamente con su jugador más emblemático, Florin Andone, que será baja por lesión, aunque en la delantera el Atlético Baleares cuenta con su estrella, Jaume Tovar.

El artífice del tanto contra el Espanyol está de dulce en competición liguera y será la referencia ofensiva a la que tendrán que llegar con un centro del campo comandado por Jofre Cherta, futbolista con mucha calidad en tres cuartos.

En la parcela defensiva, el equipo podría presentar nuevamente una defensa de cuatro con la alternativa de Sheriff como central durante el partido, tal y como hizo en la última ronda, para protegerse de las acometidas de un equipo al que sueñan con eliminar para completar la gran machada copera.

Atlético Baleares: Julián Rivas; Alejandro Pérez, Guillem Castell, Sheriff, Jaume Pol, Víctor Morillo; Miguelito, Gerardo Bonet, Jofre Cherta; Jaume Tovar, Áxel Bejarano.

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Galán; Carlos Martín, Cardoso, Gallagher, Almada; Raspadori y Griezmann.

Árbitro: Alejandro José Hernández (C. Canario).