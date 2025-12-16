Hannah Hampton, premio The Best a la mejor guardameta

Hampton, de 25 años, destacó durante la pasada campaña en el equipo londinense, que ganó la Superliga inglesa y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, así como con la selección de Inglaterra, con la que se impuso en la Eurocopa de Suiza, y el triplete nacional con su club.

Releva en el palmarés del premio a la estadounidense Alyssa Naeher, ganadora en 2024 con los Chicago Red Stars, y es la segunda inglesa en conseguirlo, tras Mary Earps en 2022 y 2023.

"Muchas gracias a todos los que han votado", afirmó Hampton, quien aseguró que lo agradece "enormemente" porque significa mucho para ella y agradeció también a sus entrenadoras, la seleccionadora Sarina Wiegman y a Sonia Bompastor, técnica del Chelsea, por creer en ella.

"Tanto en el club como en la selección, hemos logrado mucho y aún nos queda mucho por conseguir", apuntó Hampton,q ue superó en la elección a las otras nominadas, Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy