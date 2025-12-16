Fútbol Internacional
16 de diciembre de 2025 - 09:05

Hannah Hampton, premio The Best a la mejor guardameta

Redacción deportes, 16 dic (EFE).- La inglesa Hannah Hampton, portera del Chelsea, ha sido galardonada con el premio The Best a la mejor guardameta del año que concede la FIFA, cuya gala se celebrará esta tarde en Doha.

Hampton, de 25 años, destacó durante la pasada campaña en el equipo londinense, que ganó la Superliga inglesa y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, así como con la selección de Inglaterra, con la que se impuso en la Eurocopa de Suiza, y el triplete nacional con su club.

Releva en el palmarés del premio a la estadounidense Alyssa Naeher, ganadora en 2024 con los Chicago Red Stars, y es la segunda inglesa en conseguirlo, tras Mary Earps en 2022 y 2023.

"Muchas gracias a todos los que han votado", afirmó Hampton, quien aseguró que lo agradece "enormemente" porque significa mucho para ella y agradeció también a sus entrenadoras, la seleccionadora Sarina Wiegman y a Sonia Bompastor, técnica del Chelsea, por creer en ella.

"Tanto en el club como en la selección, hemos logrado mucho y aún nos queda mucho por conseguir", apuntó Hampton,q ue superó en la elección a las otras nominadas, Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

