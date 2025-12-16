Inter Miami, Toluca o Tigres, entre los cabezas de serie de la Leagues Cup 2026

Este torneo que enfrenta a los 18 equipos de la Liga MX con los 18 mejores clubes de la MLS retomará el formato de la última edición, en la que el Seattle Sounders se proclamó campeón tras derrotar 3-0 al Inter Miami en la final.

Según anunció este martes la organización en un comunicado, la primera fase contará con 54 partidos, en los que cada club se enfrentará contra tres equipos de la liga opuesta.

La MLS y la Liga MX contarán con tablas independientes, y los cuatro mejores equipos de cada una avanzarán a cuartos de final. En esa fase eliminatoria se garantizarán los enfrentamientos entre ligas.

Para determinar los cruces, que se conocerán próximamente, la organización elaboró un ranking con todos los equipos en base a los puntos logrados durante la última temporada.

En el caso de la Liga MX se tuvieron en cuenta los resultados del Apertura y el Clausura, y el Toluca, el Tigres, el América y el Cruz Azul ocuparon las primeras cuatro posiciones.

Para la MLS se tomó en consideración la fase regular de la última temporada, en la que el Philadelphia Union terminó con más puntos, seguido del Cincinnati y del Inter Miami.

La última edición de la Leagues Cup fue un éxito para los equipos de la MLS, que obtuvieron una mayoría de victorias ante los equipos mexicanos y ocuparon las cuatro plazas de semifinales.

A diferencia de la MLS, a la que este torneo toma en plena temporada, la Liga MX empieza a finales de agosto, cuando los equipos mexicanos siguen en pretemporada.

Desde la renovación del formato, solo los equipos de la MLS han conquistado este trofeo que concede el pase directo a la Copa de Campeones de la Concacaf.

La Leagues Cup fue el primer título que alzó el Inter Miami en su historia, a las pocas semanas del fichaje de Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets en el verano de 2023.