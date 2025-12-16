Lamine Yamal, elegido mejor sub 20 de 2025 por IFFHS

El internacional con la selección española vuelve a repetir el primer puesto en la clasificación de jugadores sub 20 después de encabezar la lista el año pasado.

Le siguen en la tabla, con más de 140 puntos de diferencia, el futbolista del París Saint-Germain Desiré Doue, que cuenta con 90, mientras que el tercer puesto se lo lleva el jugador del Chelsea Estevao Willian, con 50.

Sin embargo, a Lamine Yamal no le alcanzó para poder llevarse un segundo galardón en la clasificación general como mejor jugador del año, premio que se llevó el actual Balón de Oro Ousmane Dembelé.

En la categoría femenina, la futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí repitió el reconocimiento como mejor futbolista del año, por tercera vez consecutiva, gracias a una puntuación de 232 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presencia del FC Barcelona es mayoritaria en el top 3 de la categoría femenina, de manera que a Aitana le sigan sus compañeras Salma Paralluelo, con 53 puntos, y Carlonie Graham Hansen, con 39.