Mbappé doblega al PSG en la justicia ordinaria

Un triunfo para el jugador que lleva año y medio reclamando 55 millones de euros que su anterior equipo le negaba esgrimiendo un acuerdo verbal que alcanzó con el presidente, Nasser Al Khelaifi, para no irse totalmente libre.

El Tribunal de lo Laboral agregó a esa cifra, de salario y primas, los pagos correspondientes de las vacaciones, por lo que Mbappé recibirá en los próximos días 61 millones de euros de las arcas del PSG.

Y lo hará incluso si el club de la capital francesa decide recurrir, porque los magistrados impusieron el pago de forma provisional. Además, desestimó todas las demandas del PSG que reclamaba al jugador 450 millones.

Mientras los abogados de Mbappé mostraron su satisfacción a las puertas del tribunal, los del PSG se refugiaron en un comunicado lacónico del club, en el que no descartaban apelar la decisión y enviaban un mensaje larvado al futbolista, que abandonó la entidad un año antes de que conquistaran su primera Liga de Campeones: "Ahora pensamos en el futuro, fundado en la unidad y el éxito deportivo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La derrota del PSG en los juzgados, en vísperas de que el club dispute este miércoles la final de la Copa Intercontinental, donde buscará su sexto título de un curso virtuoso, se produce en el terreno donde esperaba obtener la razón que le negaban las instancias deportivas.

Tanto las comisiones de la Liga de Fútbol Profesional como las de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ya se habían pronunciado a favor del jugador, pero el discurso oficial era que la última palabra la tendrían los tribunales ordinarios.

"Es lo que querían y ahí lo tienen", clamó la abogada de Mbappé, Delphine Verheyden, que minimizó que la indemnización impuesta por los magistrados sea inferior a los 263 millones que reclamaban, que incluía daños y perjuicios.

"Estamos satisfechas con la decisión", dijo la letrada que compareció junto a su adjunta, Frédérique Cassereau, que consideró "histórica" la decisión.

Las dos partes habían elevado el tono en la audiencia que mantuvieron ante el Tribunal de lo Laboral hace un mes, donde el club solicitó 450 millones al jugador.

Le acusaba de haber sido "desleal" al ocultar hasta el último momento su intención de no activar el tercer año de contrato, opcional, de la renovación que había firmado en 2022.

Eso impidió que el club escuchara ofertas por Mbappé, como la que llegó del Al Hilal saudí, valorada en unos 300 millones de euros.

Argumentos que no han tenido peso en la decisión de los magistrados, que tampoco tuvo en cuenta las otras reclamaciones del futbolista, que pretendía una indemnización por despido a la que no han accedido, al igual que los daños morales.

Pero Mbappé sale victorioso de un envite que había tomado tintes de pulso personal con Al Khelaifi. Muy dolido por el desplante del futbolista al marcharse al Real Madrid pese a todos los guiños que le había hecho desde su fichaje en 2017 por 180 millones de euros, el propietario catarí del PSG quería un triunfo simbólico.

El conflicto comenzó cuando en el verano de 2023 el jugador afirmó que no cumpliría el tercer año de contrato con el PSG. Al Khelaifi le apartó de la disciplina del primer equipo, cuyas riendas tomaba Luis Enrique, durante un mes, hasta que ambas partes aseguraron haber encontrado un acuerdo.

Pero nada figuró por escrito. El jugador acabó por firmar por el Real Madrid y el club confiscó los tres últimos meses de salario en virtud, sostenían de ese pacto.