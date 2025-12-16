Médico del SVV Jahn Regensburg, premio al Juego Limpio

Doctor en medicina deportiva y especialista en cirugía deportiva, Harlass-Neuking ha sido el médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg desde 1995. En abril, antes del partido ante el Magdeburgo, atendió a un seguidor local que se había desplomado en la grada.

Avisado por los jugadores acudió rápidamente a la grada, saltó una barrera, reanimó al seguidor y lo estabilizó para que fuera trasladado a un hospital local.

El ganador del premio al Juego Limpio es seleccionado por un panel de expertos que representa tanto a la FIFA como a las partes interesadas externas del fútbol.

El premio se otorga en reconocimiento a un comportamiento honorable en el juego limpio, como respetar las reglas y promover las Reglas de Juego; o respetar a los compañeros, adversarios, árbitros y aficionados; o actuar contra la discriminación.

