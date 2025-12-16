Fútbol Internacional
16 de diciembre de 2025 - 09:35

Médico del SVV Jahn Regensburg, premio al Juego Limpio

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2394

Redacción deportes, 16 dic (EFE).- Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, ha sido galardonado con el premio The Best de la FIFA al Juego Limpio, según ha anunciado el máximo organismo futbolístico mundial, que organiza la gala esta tarde en Doha.

Por EFE

Doctor en medicina deportiva y especialista en cirugía deportiva, Harlass-Neuking ha sido el médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg desde 1995. En abril, antes del partido ante el Magdeburgo, atendió a un seguidor local que se había desplomado en la grada.

Avisado por los jugadores acudió rápidamente a la grada, saltó una barrera, reanimó al seguidor y lo estabilizó para que fuera trasladado a un hospital local.

El ganador del premio al Juego Limpio es seleccionado por un panel de expertos que representa tanto a la FIFA como a las partes interesadas externas del fútbol.

El premio se otorga en reconocimiento a un comportamiento honorable en el juego limpio, como respetar las reglas y promover las Reglas de Juego; o respetar a los compañeros, adversarios, árbitros y aficionados; o actuar contra la discriminación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy