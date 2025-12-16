México visitará a Panamá para amistoso internacional en enero de 2026

"El encuentro, que no entra en las denominadas fechas FIFA, será el segundo del calendario futbolístico del próximo año para el fútbol panameño, después de su amistoso ya confirmado del domingo 18 de enero -como visitante- frente al seleccionado de Bolivia, en el Estadio IV Centenario, en la ciudad boliviana de Tarija", detalló en un comunicado la FPF.

La última vez que Panamá y México se enfrentaron en un partido amistoso, de acuerdo a datos de la FPF, fue en los días previos a la Copa Oro de 2021, en un encuentro que concluyó con triunfo para la escuadra mexicana por 3-0, celebrado el 30 de junio de ese año, en Nashville, Tennesse, en los Estados Unidos.

Hay que resaltar que ambos partidos, ante Bolivia y México, serán afrontados, según el comunicado, con "jugadores del plano local de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al tratarse de partidos fuera de la fecha FIFA" y servirán para mantener "la línea de la programación acostumbrada de partidos amistosos internacionales con jugadores de la LPF a principio de cada año".