Pablo Guede llega a Alianza Lima con el objetivo de ser campeón en el 2026

"Cuando eres el equipo más grande de un país, estás obligado a competir en todo y, por eso, tenemos que estar preparados física y mentalmente, pero sí tenemos claro que el objetivo es salir campeón", dijo Guede en su presentación ante la prensa deportiva.

Agregó que los jugadores le han transmitido el compromiso de que "este año (2026) vamos a salir campeón" y que esa motivación lo puso "muy contento" y "muy ilusionado con el desafío".

Guede añadió que tampoco van a dejar de competir en la Copa Libertadores "con uñas y dientes" porque tienen "la responsabilidad de no regalar nada en ese sentido".

"Si estamos bien preparados, vamos a competir en todos los ámbitos, sabiendo que salir campeón es la prioridad", expresó el técnico con experiencia previa en clubes de Chile, México, Arabia Saudí y España.

Aclaró que su característica es ser "un DT protagonista, con una clara intención de buscar el arco rival y una marcada disciplina con todo el equipo".

Respecto a su manejo de la disciplina en el equipo, Guede señaló que suele poner las reglas claras.

"El objetivo grupal está por encima de las individualidades y, en ese aspecto, soy muy serio. No soy de castigar, pero si no cumplen las normas, hay consecuencias", manifestó.

El fichaje de Guede fue anunciado el pasado viernes por Alianza, y sustituirá a su compatriota Néstor Gorosito, quien fue cesado tras perder la clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Con Gorosito, Alianza llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de este año y ocupó el tercer puesto de la Liga 1, con 65 puntos, por detrás del Cusco que sumó 67, y lejos de Universitario de Deportes, su clásico rival, que ganó el título con 79.