Panamá confirma partido amistoso ante México el 22 de enero

El juego tendrá lugar en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña y no hace parte de las fechas FIFA del próximo año, según lo anunció la FPF en un comunicado.

"El encuentro, que no entra en las denominadas fechas FIFA, será el segundo del calendario futbolístico del próximo año para el fútbol panameño, luego de su amistoso ya confirmado del domingo 18 de enero -como visitante- frente al seleccionado de Bolivia, en el Estadio IV Centenario, en la ciudad boliviana de Tarija", detalló la FPF.

La última vez que Panamá y México se enfrentaron en un partido amistoso, de acuerdo a datos de la FPF, fue antes de la Copa Oro de 2021 en un encuentro que concluyó con triunfo para el Tri por 3-0 y que se jugó el 30 de junio de ese año en Nashville (Tennesse, Estados Unidos).

La selección panameña afrontará ambos encuentros "con jugadores del plano local de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al tratarse de partidos fuera de la fecha FIFA" y servirán para mantener "la línea de la programación acostumbrada de amistosos internacionales con jugadores de la LPF a principio de cada año", agregó la entidad.

