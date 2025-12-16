Fútbol Internacional
Pedri, Lamine Yamal y Bellingham, en el once del año

Redacción deportes, 16 dic (EFE).- Tres jugadores de LaLiga española, los barcelonistas Pedri González y Lamine Yamal y el inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, figuran en el once del año anunciado esta noche en Doha durante la gala de los premios The Best de la FIFA.

Por EFE

El once está integrado por Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG-Manchester City), Achraf Hakimi (MAR/PSG), William Pacho (ECU/PSG), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Nuno Mendes (POR/PSG), Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/PSG), Pedri González (ESP/Barcelona), Lamine Yamal (ESP/Barcelona) y Ousmane Dembele (FRA/PSG).

Por lo tanto, el PSG, ganador de todos los títulos domésticos la pasada temporada, así como de la Liga e Campeones y la Supercopa de Europa y subcampeón del Mundial de Clubes, es el más representado en el equipo, por delante del Barcelona.