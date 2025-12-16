Pedri, Lamine Yamal y Bellingham, en el once del año

El once está integrado por Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG-Manchester City), Achraf Hakimi (MAR/PSG), William Pacho (ECU/PSG), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Nuno Mendes (POR/PSG), Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/PSG), Pedri González (ESP/Barcelona), Lamine Yamal (ESP/Barcelona) y Ousmane Dembele (FRA/PSG).
Por lo tanto, el PSG, ganador de todos los títulos domésticos la pasada temporada, así como de la Liga e Campeones y la Supercopa de Europa y subcampeón del Mundial de Clubes, es el más representado en el equipo, por delante del Barcelona.