Romelu Lukaku vuelve a una convocatoria con el Nápoles tras 4 meses

El internacional belga, sin jugar desde el 14 de agosto y, por tanto inédito en partido oficial esta campaña, ya se entrenó con el grupo en los últimos días y viajará, salvo giro inesperado de guion, junto al resto de sus compañeros para disputar un título que le enfrenta a Milan, Bolonia e Inter de Milán.

Pese a que no se espera su titularidad y su regreso a los terrenos de juego será progresivo, Lukaku cierra una de las peores etapas de su carrera, fuera durante 22 partidos y sin debutar en duelo oficial tras haber sido estrella y protagonista del 'Scudetto' de la pasada campaña.

El Nápoles no solo recupera a un delantero fundamental en el éxito reciente del combinado partenopeo, un jugador decisivo bajo las órdenes de Conte, sino a un referente dentro del vestuario.

El combinado 'azzurro' se medirá al Milan en la semifinal de la Supercopa italiana este jueves después de dos derrotas consecutivas, una en Liga de Campeones ante el Benfica de José Mourinho y otra en Serie A ante el Udinese.

Desde la lesión de Lukaku, el puesto de delantero titular lo han alternado el italiano Lorenzo Lucca y el danés Rasmus Hojlund, este último más asentado en los últimos duelos y el que apunta a ser titular en la pelea por el título.