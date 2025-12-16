Sergio Ramos: "Me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador"

"Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de Monterrey. Son unos días un poco nostálgicos porque vinimos con muchas ganas, con mucha ilusión de triunfar. No ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo, pero me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla y de un club que creo que tiene una proyección muy grande de cara al futuro", explicó.

Ramos, que el 7 de diciembre ya había anunciado su marcha, señaló también: "La vida sigue adelante y quería agradecer a todo el país ese cariño, ese respeto que me han mostrado en cada detalle. Y sobre todo a la afición, porque desde el primer día que llegué me he sentido arropado y querido. Gracias a todos ellos por haBer defendido ese escudo con esa pasión, de una misma manera, estando todos juntos. Os deseo siempre lo mejor. Gracias a México. ¡Viva México, cabrones!. Un beso grande".

Desde su llegada, el zaguero, de 39 años y uno de los cuatro supervivientes del título mundial de España en Sudáfrica 2010 junto a Raúl Albiol, Pedro Rodríguez y Juan Mata, disputó un total de 34 encuentros en los que marcó 8 goles, quedando su equipo eliminado por el Toluca en cuartos de final del Clausura y en semifinales del Apertura.