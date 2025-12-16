Simeone: “La Copa siempre es compleja desde donde empieza, el que se equivoca queda fuera”

“Siempre las competiciones así de partido único son más sufridas y, al mismo tiempo, más intensas, porque no hay margen de error. El que se equivoca queda fuera. Tenemos que hacer este miércoles el partido que creemos”, proclamó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino y bajo la lluvia en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en la localidad madrileña de Majadahonda.

No mira más allá del duelo de este miércoles en el torneo, en dieciseisavos de final contra el equipo balear. “Pensar en el partido de este miércoles y entender que esta competición, desde donde empieza, siempre es compleja, aunque para ustedes posiblemente no lo sea, pero evidentemente siempre es compleja”, avisó.

“Están las dificultades, el entusiasmo, la ilusión, el poco interés de parte de parte de equipos sobre la competición y, cuando te das cuenta, ya es tarde. Quieres reaccionar y no puedes reaccionar. Son partidos que se juegan en campo rival", enumeró.

"Vamos a enfrentar a un equipo que ha hecho muy buen partido con el Espanyol. El Espanyol, en LaLiga, lo está haciendo muy, muy bien (es quinto), así que, más que eso, está clarísimo”, alertó Simeone, que no reveló su idea del once durante la rueda de prensa, aunque sí probó antes sobre el campo.

Según los ensayos en la última sesión antes del encuentro, este martes en Majadahonda, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Javi Galán compondrán la línea defensiva, con Carlos Martín, Johnny Cardoso, Conor Gallagher y Thiago Almada en el medio campo y Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann en la delantera.

Juan Musso empezará la Copa del Rey como el portero titular. ¿Lo será para todo el torneo? “Soy el primero que no doy un nombre de un jugador que va a jugar toda la temporada, porque me parece ridículo, porque pueden pasar cosas, que no pueda jugar, esté lesionado, esté haciéndolo mal… Es imposible decir que vas a jugar esta competición todo el año como titular”, explicó el técnico. El curso pasado, el guardameta argentino disputó este torneo entero.

En el once se espera a Johnny Cardoso, que ha jugado sólo dos de los últimos nueve encuentros disponible. Salió de inicio contra el Inter y el Barcelona, cuando sufrió un percance que obligó a su sustitución.

“En principio, se estaba recuperando del golpe que había sufrido con el Barcelona. Había empezado con el Inter y con el Barcelona, que desgraciadamente tuvo ese golpe y retrocedió en su recuperación para poder ayudarnos en estos últimos partidos. Pensamos en la mejor manera de ayudarnos es que se ponga bien y, a partir de eso, que nos ayude como necesitamos”, valoró Simeone.

En el once también se prevé a Carlos Martin, que ha pasado por todas las categorías inferiores del Atlético hasta el primer equipo. “Siempre es bueno el tener jugadores de la cantera, porque traen toda la historia del club, los pasajes del tiempo que han pasado en el club donde nacieron”, repasó.

“Ni que hablar de los Koke, Saúl, Lucas Hernández, Fernando (Torres), Pablo (Barrios) hoy… Hay un montón de chicos que han atravesado ese momento en el club en estos años y siempre es muy positivo poder sumar esa energía al equipo”, continuó.

Y habló de Matteo Ruggeri, titular en siete de los diez choques más recientes de su equipo. Entre las rotaciones contra el Atlético Baleares, él tendrá descanso, como todos los titulares ante el Valencia menos Nahuel Molina.

“Pienso que cada futbolista tiene una búsqueda de mejorarse a sí mismo. Ruggeri la tiene. Hablamos mucho con él, mostramos imágenes de lo que creemos que necesitamos para que sea mejor para él y en consecuencia para el equipo. Está mejorando en algunos pasajes de situaciones que tenía y ojalá que siga creciendo, porque necesitamos a todos”, dijo Simeone, que pidió “salud, energía y alegría” al nuevo año.