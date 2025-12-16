Fútbol Internacional
Simeone y el mercado invernal: “Lo importante es estar abierto a lo que pueda pasar”

Majadahonda (Madrid), 16 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes que “lo importante” en el mercado de invierno “es estar abierto a lo que pueda pasar”, al tiempo que consideró que “siempre habrá inquietud en futbolistas y, más que nada, en los representantes” durante el tramo que se abre el plazo de enero.

Por EFE

“Lo que me imagino es que siempre habrá inquietud en futbolistas y, más que nada, en los representantes, porque es un momento de poder trabajar. Y entiendo que, teniendo el Mundial de por medio, habrá muchos futbolistas en todos los equipos, no en el nuestro, que tendrán esa necesidad de jugar, mostrarse y estar, pero nada te lo asegura ir a otro equipo”, explicó durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

“Lo importante es estar abierto a lo que pueda pasar, que sea siempre lo mejor primero para el club y consecuentemente, después, para el jugador”, añadió.