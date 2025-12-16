Simeone y el mercado invernal: “Lo importante es estar abierto a lo que pueda pasar”

“Lo que me imagino es que siempre habrá inquietud en futbolistas y, más que nada, en los representantes, porque es un momento de poder trabajar. Y entiendo que, teniendo el Mundial de por medio, habrá muchos futbolistas en todos los equipos, no en el nuestro, que tendrán esa necesidad de jugar, mostrarse y estar, pero nada te lo asegura ir a otro equipo”, explicó durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

“Lo importante es estar abierto a lo que pueda pasar, que sea siempre lo mejor primero para el club y consecuentemente, después, para el jugador”, añadió.