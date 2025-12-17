0-2. El Benfica de Mourinho avanza con paso firme a cuartos de Copa a costa del Farense

El colombiano Richard Ríos abrió la lata con un gran gol de volea a los once minutos, y el argentino Nicolás Otamendi pudo aumentar la ventaja a la media hora con un penalti que detuvo el meta sueco Jakob Tannader tras una gran estirada.

Una mínima ventaja que no era suficiente para los de Mourinho, que subieron el nivel tras el descanso en el Estádio de São Luís de Faro y consiguieron el tanto de la tranquilidad antes de la hora de partido, por obra del croata Franjo Ivanovic.

Con el tiempo cumplido, en el minuto 96, el Farense pudo acortar distancias, pero un tanto del uruguayo Franco Romero fue anulado a instancias del VAR por falta previa.