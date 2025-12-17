Accionistas afean a Lim la deriva deportiva y la falta de debate sobre el actual Mestalla

Después del turno de preguntas de los accionistas, que duró unas dos horas, el consejo de administración respondió a las cuestiones trasladadas por algunos de los presentes, aunque antes, Kiat Lim intervino en medio del turno de preguntas para hacer una reflexión.

“Todas las preguntas han sido declaraciones. Su frustración es comprensible y lo acepto. Cometemos errores en la posición en la que estamos y por eso estamos aquí. Podéis sacudir la cabeza todo lo que queráis, pero queremos lo mismo”, dijo.

“Todo lo que yo diga va a ser una mentira antes de que yo hable, no tiene ningún sentido argumentar de esta manera. Decís que somos irrespetuosos, pero permito que vengan todos a esta junta, es un hecho en relación con el pasado. Me gustaría saber que si habéis demostrado lo que estoy diciendo”, agregó.

Otras cuestiones que trasladaron los accionistas fueron relacionadas con el ámbito económico, que se trasladaron por escrito y se responderán de esta manera en los próximos siete días.

Uno de los accionistas manifestó su descontento y afirmó que es una falta de respeto que no haya un economista en el consejo para una aprobación de cuentas anuales y también que solo haya cinco minutos para intervenir.

Germán Cabrera, secretario del consejo del Valencia, intervino en una ocasión para pedir respeto ante la comparación de un accionista con los nazis y el director general Javier Solís lo hizo cuando uno de los accionistas dijo en inglés los insultos “mierda” y “basura” en su intervención.

También hubo gritos para increpar al presidente de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia, Vicente Vallés, a quienes varios accionistas acusaron de "vendido". El propio Vallés apuntó sus críticas hacia Carlos Corberán, del que dijo que es “un entrenador para la escuela, para dar clases”. Solo un accionista se mostró contento con el Nou Mestalla.

Por otro lado, varios accionistas agradecieron la presencia de Kiat Lim y mandaron ánimos a la directora financiera Inma Ibáñez, que se recupera de un cáncer de mama.

Tras una pausa, la junta se retomó y sobre el tema deportivo, Lim dijo: “Estoy de acuerdo con ustedes, el resultado es malo y entiendo que todo el mundo esté frustrado, ¿pero pensáis que no nos afecta? Por supuesto. Voy a dar mi opinión personal mirando al futuro. Requerimos algo mas estructurado de abajo a arriba”.

“Hemos visto a otros gastar dinero, cambiar de entrenador constantemente y el resultado de todos estos ejercicios no ha sido positivo y buscamos algo más sostenible, que dure más y se consolide el equipo deportivo con cimientos fuertes. Pensar en la próxima ventana de traspasos no es suficiente, tiene que ser sostenible y queremos más fortalezas”, dijo.

Por otro lado, Lim dijo que los insultos no le importan. “No hago las cosas para que me aplaudan, estoy aquí como una persona. Tenéis derecho a gritar y a no tener contestaciones constructivas, pero esa no es la manera de tener una conversación productiva ya no solo conmigo, sino con nadie”, afeó.

“Podéis llamarme mentiroso, tenéis derecho, pero no va a funcionar para que el club tenga buenos resultados. Queremos hacer las cosas de manera constructiva. Estamos tratando de adoptar y recoger un ‘feedback’, pero con estas sesiones es difícil, pero vamos a seguir adelante. No me lo tomo personalmente aunque sea difícil. No tenéis que apoyarme a mí, quiero el apoyo al equipo”, dijo.

Sobre el traslado al nuevo estadio, Kiat Lim dijo que es un debate que tendría que haberse dado en 2004 o 2005. “Tenemos confianza en que este nuevo estadio va a ser un éxito”, dijo.